Giga e libertà in vacanza: le nuove offerte estive di Lyca Mobile

È tempo di vacanze, concerti e viaggi, ma anche di social, musica in streaming e videochiamate con gli amici. Ecco perché restare connessi è diventato essenziale, anche sotto l’ombrellone. È qui che entra in gioco Lyca Mobile, l’ operatore che ha deciso di puntare su offerte estive pensate appositamente per studenti e giovani. Con tariffe a partire da soli 5,99€ al mese, la connessione non è più un lusso, ma una comodità accessibile a tutti.

Lyca Mobile lancia Italy Pink, 200GB per chi non stacca mai dalla rete

La proposta più conveniente firmata Lyca parte da 150GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati ed include anche 8GB per navigare all’interno dell’Unione Europea. Il tutto con attivazione semplice, senza vincoli e con la possibilità di rinnovo automatico. L’obiettivo dell’ operatore è quello di offrire flessibilità e controllo della spesa, mantenendo alte le prestazioni. A rendere tutto ancora più pratico è l’inclusione della eSIM, la quale consente di attivare la linea direttamente dallo smartphone, eliminando ogni attesa o necessità di SIM fisiche.

Chi vive costantemente online, tra piattaforme social, Spotify, Netflix e videochiamate, ha bisogno di una marcia in più. Per questo Lyca Mobile ha ideato l’offerta Italy Pink. Essa prevede 200GB, minuti e SMS illimitati e 9GB da usare in roaming UE, a soli 6,99€ mensili. Un solo euro in più rispetto alla tariffa base, per ottenere ben 50GB extra. Una proposta pensata per chi non vuole scendere a compromessi in termini di dati.

Le offerte Lyca Mobile si distinguono anche per l’attenzione alla connettività in mobilità. Se siete in viaggio o a casa di amici, la copertura è sempre garantita da una rete solida, in grado di sostenere navigazione e streaming senza interruzioni. In più, per coloro che hanno contatti o affetti all’estero, Lyca offre piani internazionali vantaggiosi, ideali per chiamare fuori dai confini senza costi imprevisti. Attivare la SIM o eSIM è semplice e immediato tramite il sito ufficiale. Bastano pochi clic per scegliere la promozione più adatta e iniziare a navigare senza pensieri. Insomma, con Lyca Mobile, questa estate si viaggia leggeri anche sul fronte digitale.