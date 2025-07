Lucid Air, l’elettrica da record

La Lucid Air Grand Touring, una delle berline elettriche presenti nel mercato attuale, ha raggiunto un traguardo eccezionale. È letteralmente riuscita a percorrere circa 1.205km attraversando le Alpi senza effettuare alcuna sosta per la ricarica. L’auto ha affrontato un itinerario misto composto da strade di montagna, autostrade e percorsi secondari. Partita da St.Moritz, in Svizzera, e arrivata fino a Monaco di Baviera, in Germania. Il risultato è un nuovo Guinness World Record. La sfida vinta? Il viaggio più lungo mai compiuto da una vettura elettrica con una sola carica.

Tecnologia Lucid: potenza estrema, autonomia reale

La precedente impresa, firmata Mercedes EQS 450, si era fermata a 1.045Km, Lucid però l’ha superata di ben 160km. Anche se la casa automobilistica non ha divulgato dettagli su velocità media o condizioni di guida, resta evidente l’impatto di un viaggio in discesa, con partenza da oltre 1.800m di altitudine fino ai circa 500 di Monaco. Ciò però non sminuisce la portata dell’impresa. Si tratta in ogni caso di un evento che rafforza la reputazione di Lucid come uno dei marchi più avanzati nel settore della mobilità elettrica.

Ma diamo uno sguardo più approfondito ai dettagli. La Lucid Air GrandTouring è dotata di un doppio motore elettrico capace di sviluppare 831CV. L’accelerazione da 0 a 100km/h avviene in soli 3,2sec, mentre la velocità massima raggiunge i 270km/h. Nonostante questi numeri da sportiva, ciò che colpisce è l’autonomia. Grazie alla batteria da 113kWh, il modello offre fino a 960km di percorrenza con ciclo WLTP e un consumo medio dichiarato di appena 13,5kWh per 100km.

Altro punto di forza è la ricarica ultraveloce. In appena 16 minuti infatti è possibile recuperare fino a 400km. Naturalmente, queste prestazioni hanno un prezzo. La Lucid Air parte da poco meno di 130.000€ ed è disponibile in alcuni Paesi europei, come la Germania. In Italia, invece, il debutto non è ancora avvenuto. Ma dopo questo primato mondiale, è difficile che l’interesse non cresca.