Scuola per robot in Cina: imparano come gli esseri umani

L’intelligenza artificiale non si limita più a potenziare applicazioni o automatizzare le fabbriche facendo il lavoro pesante al posto nostro. In Cina, infatti, i robot vanno anche a scuola. Come parte di un progetto ambizioso sviluppato in alcune università e centri di ricerca, i robot vengono inseriti in ambienti scolastici simulati, con l’obiettivo di apprendere come fanno gli esseri umani: osservando, ascoltando, interagendo.

I robot parte di questa iniziativa non studiano sui libri come faremmo noi, ma sono programmati per riconoscere contesti sociali, rispondere a domande, adattarsi a situazioni nuove, e addirittura imparare regole comportamentali. L’intento non è solo didattico, ma anche neurocognitivo. Si punta a realizzare macchine intelligenti in grado di apprendere in modo progressivo e relazionale, proprio come avviene nello sviluppo di un bambino.

Apprendimento a scuola anche per i robot: il cervello sintetico messo alla prova in Cina

I robot pensati per questo caso d’uso vengono esposti a stimoli di vario tipo, dalla conversazione con insegnanti e compagni virtuali fino alla gestione di piccoli compiti complessi come scrivere alla lavagna o collaborare in gruppo. Il tutto avviene in ambienti reali o virtuali altamente immersivi. Questa forma di apprendimento prende ispirazione dal modello educativo umano, non solo nel risultato ma anche nel metodo. I robot non ricevono semplici istruzioni, ma devono comprendere il contesto e adattare il loro comportamento. Un salto in avanti netto rispetto alle classiche AI da laboratorio, spesso addestrate “solo” sulla base di enormi dataset statici.

Lo scopo non è creare robot scolari che vanno a scuola come noi o persino con noi, ma formare un’intelligenza artificiale che ragioni con una mente umana, capace di affrontare compiti sempre più trasversali. Il risultato sarà una generazione di robot capaci di apprendere in ambienti non controllati. Questo li renderà adatti a ruoli educativi, assistenziali, a sfondo psicologico e così via. In prospettiva, questo approccio potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui progettiamo l’intelligenza artificiale, diventerebbe meno algoritmica e più cognitiva. Se l’apprendimento umano ha richiesto millenni per evolversi, la Cina punta a riprodurlo per i robot in pochi anni.