Samsung si prepara per il futuro con il Galaxy Tab S11

L’evento Unpacked di Samsung, tenutosi l’11 luglio, ha acceso l’interesse per i nuovi dispositivi pieghevoli GalaxyZ Fold 7 e Z Flip7. Ma vi è stato spazio anche per alcune indiscrezioni importanti circa un altro protagonista molto atteso del mondo Galaxy, ovvero la serie di tablet GalaxyTab S11. Anche se Samsung non ha mostrato fisicamente i dispositivi, un dirigente dell’azienda ha rivelato ad Android Authority che un aggiornamento della gamma Galaxy Tab è ormai imminente, e sarà annunciato “a breve”, seguendo la consueta tempistica.

Galaxy Tab S11: potenza MediaTek e batterie da record

Dunque, il colosso coreano sembra deciso a restare fedele alla sua tabella di marcia. È infatti previsto un lancio della nuova famiglia Galaxy Tab S11 per settembre 2025. Una scelta strategica che punta a consolidare la leadership di Samsung nel settore dei tablet Android, sfruttando il periodo post-estivo per lanciare un prodotto destinato a farsi notare. Intanto, la curiosità cresce, alimentata da dettagli tecnici che cominciano a trapelare.

Secondo i primi rumor, Samsung avrebbe deciso di equipaggiare sia il GalaxyTabS11 che la versione Ultra con il chip Dimensity 9400 di MediaTek. Una novità davvero interessante, che rappresenta un cambio di passo rispetto alle soluzioni precedenti e potrebbe portare importanti vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza energetica. Anche sul fronte dell’autonomia le novità non mancano. Il modello base infatti dovrebbe avere una batteria da 8.160mAh, mentre la variante Ultra potrebbe spingersi fino a 11.374mAh, superando le aspettative anche dei clienti più esigenti.

Nonostante l’attenzione mediatica sia ancora rivolta ai nuovi smartphone pieghevoli, l’arrivo della linea Galaxy Tab S11 promette di rivoluzione completamente l’interesse verso il mercato tablet. Samsung, intanto, continua a lavorare anche sulla nuova interfaccia One UI 8.0, ora in fase di sviluppo non solo per i modelli futuri ma anche per quelli attualmente in commercio, come il Galaxy TabS9 e S10.