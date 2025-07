Halo in crisi: dietro le quinte di uno studio in difficoltà

L’epopea di Halo, un tempo simbolo dell’universo Xbox, oggi appare avvolta da un clima tutt’altro che epico. All’interno di Halo Studios, il nuovo nome di quella che fu 343 Industries, vi sono tensioni, insoddisfazione e incertezze. A rivelarlo è una fonte anonima interna allo studio, intervistata da Engadget, che parla apertamente di un ambiente demotivato, scosso da licenziamenti e da una qualità del progetto attualmente giudicata deludente.

Il passaggio all’Unreal Engine 5, annunciato con entusiasmo, sembra non aver portato i benefici sperati. Il lavoro procede con lentezza, appesantito da un’organizzazione che affida intere sezioni di sviluppo a studi terzi, scelta che finora non ha prodotto risultati soddisfacenti.

Halo tra intelligenza artificiale e futuro incerto

A rendere la situazione ancora più critica è l’impatto della nuova ondata di licenziamenti in Microsoft. Anche Halo Studios ha visto allontanare diversi dipendenti. Secondo le stime, almeno cinque, ma il numero potrebbe essere più alto. Una goccia nel mare dei 9.000 tagli annunciati a livello aziendale, certo, ma comunque rilevante per uno studio già provato. Tutto ciò accade mentre Microsoft celebra il suo anno fiscale più redditizio di sempre per il marchio Xbox. Il contrasto è evidente e alimenta le polemiche.

Insomma il futuro di Halo è appeso a un filo. Dopo il mezzo passo falso di HaloInfinite, accolto con freddezza da pubblico e critica, l’aspettativa per un ritorno in grande stile era alta. Microsoft aveva promesso un rilancio deciso, più titoli in produzione e un nuovo motore grafico. Però, la realtà raccontata da chi lavora al gioco è ben diversa. L’intelligenza artificiale sta guadagnando sempre più spazio, spesso a discapito dei professionisti umani.

La roadmap prevedeva l’uscita del prossimo capitolo per novembre 2026, in occasione dei 25 anni di Xbox. Ma lo stato attuale dei lavori getta ombre sulla possibilità di rispettare quella scadenza. Dopo anni di cambiamenti, il franchise Halo sembra ancora alla ricerca di un’identità, mentre i fan si chiedono se Master Chief tornerà davvero a brillare.