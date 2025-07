Apple Vision Pro: in arrivo una novità importante?

Il Vision Pro di Apple potrebbe ricevere un primo importante aggiornamento già entro la fine dell’anno. La notizia, rilanciata da Mark Gurman di Bloomberg, non parla di un nuovo dispositivo, ma di un aggiornamento intermedio mirato a rendere l’attuale modello più potente e confortevole. Apple, dunque, continua ad investire su tale progetto, in attesa di un futuro modello più rivoluzionario. Il principale miglioramento riguarderà le prestazioni, grazie all’introduzione del chip M4. Tale processore, che già anima gli ultimi modelli di iPad Pro e Mac, consentirà al Vision Pro di offrire una capacità di calcolo notevolmente superiore rispetto all’attuale M2. In particolare, i benefici si faranno sentire nelle applicazioni legate all’intelligenza artificiale, un ambito che Apple considera sempre più strategico.

Nuovo aggiornamento in arrivo per i Vision Pro di Apple

Le indiscrezioni parlano anche di una versione del visore equipaggiata con un Neural Engine potenziato. Con un numero maggiore di core, proprio per garantire performance ottimizzate in ambito AI. L’altro fronte su cui Apple sta intervenendo è quello dell’ergonomia. Uno dei punti più criticati del primo Vision Pro è sempre stato il comfort. Il dispositivo risultava troppo pesante per un uso continuativo, con una distribuzione del peso non ideale. Per affrontare tale problema, Apple sta sviluppando una nuova fascia per la testa. Quest’ultima dovrebbe migliorare la distribuzione del peso e ridurre l’affaticamento. Anche se il peso complessivo del visore non calerà drasticamente, il nuovo design della fascia potrebbe rendere l’esperienza d’uso molto più piacevole.

Tale aggiornamento intermedio non intende ridefinire il prodotto, ma serve a mantenerlo competitivo e a prolungarne la rilevanza commerciale. In particolare per un pubblico professionale e per gli sviluppatori. Il prezzo dovrebbe rimanere invariato, intorno ai 3.499 dollari, in attesa del lancio di un modello più economico. In tal modo, Apple cerca di mantenere viva l’attenzione sul Vision Pro, pur consapevole delle difficoltà che finora ne hanno limitato la diffusione.