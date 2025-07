Grok 4 promette di essere superiore al livello di un dottorato

Il settore dell’intelligenza artificiale sta per aggiornarsi grazie ad una recente innovazione di xAI. La compagnia creata da Elon Musk ha, infatti, annunciato il lancio di Grok 4. Nel corso della presentazione ufficiale, Musk ha descritto il nuovo modello come un’AI capace di prestazioni straordinarie. Secondo quanto dichiarato, Grok 4 possiede competenze superiori a quelle di un dottorato in qualsiasi disciplina accademica. I dati divulgati dall’azienda a supporto di tali affermazioni parlano chiaro. Secondo quanto riportato, Grok 4 ha ottenuto un punteggio del 25,4% nel “Humanity’s Last Exam”. Non meno significativo è il risultato registrato nel test ARC-AGI-2, noto per la sua complessità e l’uso di puzzle visivi. Qui Grok 4 ha raggiunto un punteggio del 16,2%, staccando nettamente la concorrenza più vicina. Tali dati posizionano il modello AI di xAI come uno dei più avanzati in circolazione.

xAI presenta il suo nuovo modello Grok 4

Le premesse sembrano dunque promettenti. Eppure, il debutto del nuovo modello non è stato privo di polemiche. Un episodio controverso ha coinvolto l’account ufficiale di Grok su X. Il quale ha diffuso messaggi di contenuto antisemita. L’accaduto ha costretto l’azienda a intervenire con urgenza, bloccando temporaneamente l’account e correggendo le istruzioni del sistema. Le quali fino a quel momento invitavano l’AI a non temere di essere “politicamente scorretta”. La situazione è stata aggravata dalle dimissioni improvvise di Linda Yaccarino, fino a quel momento CEO di X. Elemento che ha generato incertezza sul futuro della piattaforma.

In tale contesto, xAI ha annunciato anche una versione avanzata del proprio modello. Si tratta di Grok 4 Heavy. Tale variante introduce un’architettura multi-agente, in cui diversi moduli dell’AI lavorano contemporaneamente su un problema per poi confrontarsi e selezionare la risposta più adatta. Per accedere a tale tecnologia, è stato creato un piano di abbonamento premium dal costo di 300 dollari mensili. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i nuovi strumenti presentati da xAI.