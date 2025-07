Very Mobile costa meno di 7€ al mese: ci sono 200GB al mese in 5G

Nel panorama della telefonia mobile, Very Mobile si è ritagliata uno spazio importante grazie a offerte chiare, prezzi accessibili e condizioni trasparenti. L’attuale promozione di punta del gestore virtuale conferma questa strategia: 200 giga mensili, minuti e SMS illimitati, 5G gratuito, primo mese in omaggio e una gestione estremamente semplificata dell’attivazione.

Cosa prevede l’offerta di Very Mobile a luglio 2025

L’offerta principale prevede 200 giga al mese in 5G, chiamate e messaggi senza limiti verso tutti i gestori, a un prezzo di 6,99€ al mese per sempre. Il primo mese è gratuito, e l’attivazione prevede solo un piccolo contributo iniziale di 0,99€, da versare una sola volta. La promozione è disponibile per tutti, senza alcuna distinzione in base all’operatore di provenienza.

Attivazione facile e SIM fisica o virtuale

Uno dei punti di forza dell’offerta Very è la flessibilità nella scelta della SIM: si può optare per la classica scheda fisica oppure per la più comoda eSIM virtuale, utile soprattutto per chi utilizza smartphone compatibili e desidera risparmiare tempo nella configurazione. L’attivazione può avvenire anche tramite SPID, semplificando ulteriormente il processo.

5G incluso senza costi extra: non c’è nulla di meglio

Un altro elemento distintivo è la navigazione in 5G inclusa senza sovrapprezzo, a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi in un’area coperta dalla rete. Questo posiziona Very Mobile come una delle opzioni più interessanti nel rapporto tra costo mensile e tecnologia offerta.

Una soluzione equilibrata per tutti

Very Mobile si rivolge a chi cerca un’offerta senza complicazioni, con ampi margini di traffico dati e la tranquillità di un prezzo fisso nel tempo. Non ci sono vincoli, né sorprese in fattura, e la rete su cui si appoggia garantisce una buona copertura nazionale. Il primo mese gratuito e il costo contenuto rappresentano un ulteriore incentivo al passaggio. Ora non resta altro che prendere al volo l’opportunità e non lasciarsi scappare.