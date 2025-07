Gmail semplifica la cancellazione dalle mailing list: ecco come

In tanti la aspettavano e finalmente Google l’ha annunciata: ecco la nuova funzionalità che semplificherà la vita agli utenti, si chiama Gestisci iscrizioni. Questa è stata pensata per aiutare gli utenti a liberarsi dalle numerose mailing list che spesso intasano la casella di posta. La novità consiste in una sezione dedicata che raccoglie tutte le iscrizioni attive, rendendo molto più semplice identificare ed eliminare quelle indesiderate.

Il nuovo pannello è accessibile dal menu laterale di Gmail (il cosiddetto hamburger menu) e mostra un elenco completo dei mittenti a cui si è iscritti. L’ordine non è casuale: in cima compaiono i mittenti più frequenti, accompagnati dal numero di messaggi ricevuti nelle ultime settimane. Questo sistema permette di individuare rapidamente le newsletter più invadenti.

Un solo clic per disiscriversi grazie alla nuova funzione di Gmail

Accanto a ogni mittente è presente il pulsante Annulla iscrizione, che invia in automatico la richiesta di rimozione, evitando all’utente la classica ricerca del link nascosto in fondo alle email. Toccare il nome del mittente consente invece di visualizzare tutti i messaggi ricevuti da quel contatto, per decidere con maggiore consapevolezza se restare iscritti o meno.

Rilascio graduale a partire da luglio per gli utenti Gmail

Il rilascio della nuova funzione seguirà una distribuzione a tappe:

Dal 9 luglio sarà disponibile sulla versione web di Gmail;

Dal 14 luglio inizierà ad arrivare sull’app Android;

Dal 21 luglio sarà la volta di Gmail per iOS.

Google specifica che potranno volerci alcune settimane affinché la funzione sia visibile a tutti, su ciascuna piattaforma. “Gestisci iscrizioni” sarà attiva per gli account Google personali, i clienti Workspace e gli utenti Workspace Individual, in alcuni paesi non ancora specificati.

Si tratta di un aggiornamento che risponde a un’esigenza concreta: semplificare la gestione della posta promozionale, offrendo uno strumento diretto, senza scorciatoie nascoste o passaggi complicati.