Apple Pencil: il nuovo modello potrà scrivere ovunque?

Di recente, Cupertino sta valutando un’importante evoluzione per uno dei suoi accessori più apprezzati. Si tratta dell’Apple Pencil. Fino ad ora, tale strumento è rimasto legato soprattutto all’universo degli iPad, con limitazioni anche all’interno della stessa gamma riguardo la compatibilità tra diversi modelli di stilo e tablet. Eppure, un recente brevetto approvato dall’USPTO suggerisce una svolta che potrebbe trasformare la Pencil in un dispositivo molto più versatile. Capace di integrarsi con l’intero ecosistema Apple e persino funzionare su superfici non digitali. Il brevetto, dal titolo “Input device with optical sensors”, introduce una nuova tecnologia che trasferisce le funzionalità chiave direttamente all’interno dello stilo.

Apple Pensil: ecco cosa potrebbe cambiare

In particolare, la punta dell’Apple Pencil verrebbe realizzata con materiali trasparenti o semi-trasparenti. In modo così da permettere l’emissione di luce. I sensori integrati nella penna sarebbero in grado di leggere e analizzare le variazioni luminose, tracciando così i movimenti in tempo reale. Tale meccanismo eliminerebbe la necessità di appoggiarsi ai sensori di un iPad, aprendo la strada a un uso completamente indipendente su una vasta gamma di dispositivi e superfici.

Con tale nuova tecnologia, la Pencil potrebbe diventare uno strumento capace di scrivere su carta mentre riproduce fedelmente i tratti su uno schermo. Oppure controllare un iPhone o un Mac senza bisogno di contatto diretto. L’idea di trasformarla in un’interfaccia “universale” è fortemente legata anche allo sviluppo dei visori, come il Vision Pro e le sue future iterazioni.

Le immagini fornite a corredo del brevetto includono dispositivi come iPhone, MacBook e Apple Watch, dimostrando l’intenzione dell’azienda di ampliare l’esperienza della Pencil a tutto l’ecosistema. Non mancano anche varianti con componenti meccaniche, come una punta a sfera rotante pensata per adattarsi a superfici diverse e aumentare la precisione dell’input. Non resta che attendere e scoprire come si evolverà il progetto relativo all’Apple Pencil.