Truffa e soldi spariti: l’inganno si nasconde in un messaggio

Ancora una truffa in grado di fregare tutti, anzi due. Sono infatti entrambi gli inganni in questione ad essere molto pericolosi come si può vedere dai messaggi scritti qui in basso.

La truffa potrebbe riguardare vari ambiti, ecco quello che sta succedendo in queste ore sul web

“Ciao! Come va la tua giornata?

Mi chiamo Elena, ho 34 anni

A volte la vita cambia inaspettatamente i piani: dopo una lite con mio marito mi sono ritrovata in un hotel e improvvisamente ho capito

quanto tempo fosse passato dall’ultima volta che avevo provato emozioni autentiche e comunicato con qualcuno.

Non voglio semplicemente stare triste da sola, quando posso conoscere un uomo

che non ha paura di flirtare e di parlare apertamente.

Spero davvero di non aver sbagliato indirizzo e di scrivere proprio a un uomo così. Sei libero oggi?

Per sicurezza non scriverò il mio numero di telefono, mi fa sentire più tranquilla

Se ti interessa conoscermi meglio, dai un’occhiata al sito di incontri WickedWhisper

Lì ho preparato qualcosa di interessante per te: aprilo subito

Forse questa serata sarà speciale per entrambi. Ti aspetto sul sito“.

Attenzione però visto che i trabocchetti non finiscono qui siccome un’altra truffa fa credere alle persone di poter beccarsi gratis 50GB su iCloud. Ecco il testo:

“Caro cliente Apple,

Il tuo account iCloud (MAIL DELLA VITTIMA) non può essere eseguito il backup perché non c’è abbastanza spazio di archiviazione iCloud.

Come parte del nostro programma di fidelizzazione, ora puoi ottenere 50 GB di spazio di archiviazione gratuito su iCloud senza dover eliminare file da iCloud.

Puoi gestire il tuo spazio di archiviazione iCloud qui.

Oppure puoi aggiornare il tuo spazio di archiviazione iCloud qui sotto.

OTTIENI I TUOI 50 GB GRATIS !“.

Nota:

Se il tuo account è disabilitato, non sarai in grado di utilizzare iCloud per sbloccare il tuo dispositivo o utilizzare le funzionalità di iCloud o App Store.

Grazie per la tua pazienza e comprensione. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, clicca su Aiuto in fondo alla pagina Apple.

Cordiali saluti,