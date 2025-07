WhatsApp per iOS: gli sfondi generati con AI arrivano anche su iPhone

Dopo i primi test su Android avviati a fine giugno, WhatsApp estende anche su iPhone la funzione sperimentale che consente di creare sfondi per le chat generati con l’AI. L’indiscrezione arriva da WaBetaInfo, che segnala la distribuzione della novità a partire dalla versione 25.19.75 della beta per iOS, al momento disponibile per un numero ristretto di utenti.

L’obiettivo è offrire un livello di personalizzazione visiva molto più avanzato, trasformando le conversazioni con amici, colleghi o familiari in spazi unici, modellati sui gusti e sulle richieste dell’utente.

Come si attiva la nuova funzione AI di WhatsApp su iPhone

Per provare la novità, bisogna accedere alle impostazioni dello sfondo chat e selezionare la voce “Crea con Meta AI”. A questo punto si aprirà un campo testuale dove è possibile scrivere un prompt descrittivo, che rappresenta il punto di partenza per la generazione automatica dello sfondo.

Alcuni esempi di prompt possibili sono i seguenti:

lama su una mongolfiera;

tramonto in un deserto con cactus;

città cyberpunk con luci blu.

Nel giro di pochi secondi, WhatsApp mostrerà diverse anteprime scorrevoli in un carosello, tra cui scegliere. Se nessuna immagine soddisfa le aspettative, si potrà modificare il prompt o chiedere nuove varianti.

Modifiche aggiuntive e applicazione dello sfondo

Una volta selezionata l’immagine desiderata, sarà possibile intervenire sui dettagli grafici: l’utente potrà variare la palette dei colori, aggiungere elementi decorativi (come stelle o motivi floreali), oppure rimuovere particolari indesiderati. Il risultato finale potrà essere applicato a tutte le conversazioni o solo ad alcune chat specifiche, individuali o di gruppo.

Attualmente, come segnalato, la funzionalità è disponibile solo in beta e resta circoscritta a un gruppo selezionato di tester. Non sono ancora noti i tempi per l’eventuale rilascio nella versione stabile dell’app. L’arrivo su iOS, comunque, segna un passo importante verso una distribuzione più ampia dell’esperienza AI su WhatsApp.