Rimac Nevera R, analizziamo i 24 record mondiali ottenuti

Rimac ha confermato che la Nevera R è nata per diventare la supercar più prestazionale di sempre. Non importa che il confronto sia con le vetture elettriche o con quelle dotate di motore endotermico, la casa croata punta a diventare il punto di riferimento per il settore automotive mondiale.

Per riuscire in questa impresa, i tecnici di Rimac hanno realizzato la Nevera R, una versione potenziata della Nevera che può contare su affinamenti aerodinamici e prestazionali. Il risultato è che la supercar elettrica ha conquistato ben 24 record mondiali.

La Rimac Nevera R ha superato ogni aspettativa infrangendo ben 24 record mondiali e confermandosi la miglior supercar elettrica e non solo

Di seguito riportiamo alcuni dei record più importanti stabiliti dalla supercar e la differenza cronometrica rispetto alla versione standard della vettura:

0-60 mph : 1,66 secondi (miglioramento di 0,08s rispetto a Nevera)

: 1,66 secondi (miglioramento di 0,08s rispetto a Nevera) 0-100 km/h : 1,72 secondi (miglioramento di 0,09s)

: 1,72 secondi (miglioramento di 0,09s) 0-100 mph : 2,96 secondi (miglioramento di 0,25s)

: 2,96 secondi (miglioramento di 0,25s) 0-200 km/h : 3,95 secondi (miglioramento di 0,47s)

: 3,95 secondi (miglioramento di 0,47s) 0-300 km/h : 7,89 secondi (miglioramento di 1,33s)

: 7,89 secondi (miglioramento di 1,33s) 0-200 mph : 9,25 secondi (miglioramento di 1,61s)

: 9,25 secondi (miglioramento di 1,61s) 0-400 km/h : 17,35 secondi (miglioramento di 3,96s)

: 17,35 secondi (miglioramento di 3,96s) 100-200 km/h : 2,22 secondi (miglioramento di 0,37s)

: 2,22 secondi (miglioramento di 0,37s) 200-250 km/h : 1,65 secondi (miglioramento di 0,35s)

: 1,65 secondi (miglioramento di 0,35s) 200-300 km/h : 3,89 secondi (miglioramento di 0,9s)

: 3,89 secondi (miglioramento di 0,9s) 0-100-0 km/h : 3,32 secondi (miglioramento di 0,67s)

: 3,32 secondi (miglioramento di 0,67s) 0-200-0 km/h : 8,58 secondi (miglioramento di 0,27s)

: 8,58 secondi (miglioramento di 0,27s) 0-300-0 km/h : 14,49 secondi (miglioramento di 1,19s)

: 14,49 secondi (miglioramento di 1,19s) 0-400-0 km/h : 25,79 secondi (miglioramento di 4,14s)

: 25,79 secondi (miglioramento di 4,14s) 0-250-0 mph : 26,20 secondi (miglioramento di 5,21s)

: 26,20 secondi (miglioramento di 5,21s) ¼ di miglio : 7,90 secondi (miglioramento di 0,35s)

: 7,90 secondi (miglioramento di 0,35s) Miglio da fermo : 19,71 secondi (miglioramento di 0,88s)

: 19,71 secondi (miglioramento di 0,88s) Velocità massima: 431,45 km/h

Mate Rimac, fondatore della casa, ha commentato: “Quando abbiamo introdotto la Nevera per la prima volta, sembrava quasi che avessimo raggiunto l’apice delle prestazioni per una hypercar. In una sola generazione, abbiamo compiuto un balzo prestazionale che in passato avrebbe richiesto decenni. Ma ora, grazie all’innovazione continua, la Nevera R è ancora più veloce, pur mantenendo gran parte del comfort e della praticità che rendono la Nevera un’auto davvero utilizzabile ogni giorno. Superare record è nel nostro DNA, e non ci fermeremo qui”.