Rimac Nevera R: la supercar elettrica più estrema di sempre

Rimac ha svelato una nuova auto da sogno, un bolide ecologico che incarna la visione dell’auto sportiva perfetta. Arriva la Nevera R, una versione più estrema e limitata della sua supercar elettrica, presentata durante la Monterey Car Week. Il modello è lusso puro ed esclusività con soli 40 esemplari prodotti. Questa edizione si distingue per la sua potenza e le sue prestazioni impressionanti e nettamente superiori. La società ha realizzato l’auto per soddisfare i guidatori amanti del brivido e dell’adrenalina.

Il powertrain non è deludente, anzi, e rispecchia totalmente la potenza che ci aspetta del modello Nevera. La supercar è dotata di ben quattro motori elettrici potentissimi che creano prestazioni da urlo. La Rimac Nevera R è infatti in grado di raggiungere la bellezza di 2.107 CV e consente al guidatore di schiacciare il pedale e passare da 0 a 100 km/h in soli 1,81 secondi. Per quanto concerne la velocità massima, non si hanno cambiamenti. “A tavoletta” il modello tocca i 412 km/h, mentre i 300 km/h vengono raggiunti in appena 8,66 secondi. Per alimentare questa potenza grandiosa, Rimac ha aggiunto alla vettura un nuovo pacco batteria da 108 kWh. Ad ora non sappiamo però i dettagli riguardanti l’autonomia di questa supercar.

La Supercar Rimac batte tutti i record precedenti della scorsa Nevera

Il lavoro dei progettisti Rimac si è concentrato palesemente ottimizzazione dell’aerodinamica. Questa è stata migliorata migliorata del 15% in deportanza e del 10% in efficienza. La Nevera R è dotata anche di una nuova ala posteriore fissa e di un diffusore maggiorato, oltre a cerchi da 20″ sulla parte anteriore e leggermente più grandi da 21″ alla parte posteriore. Gli pneumatici sono invece di tipo Michelin Cup 2. Tutte le modifiche apportate dalla Rimac hanno permesso alla Nevera R di migliorare anche di 3,8 secondi rispetto alla versione standard. L’incremento di prestazioni lascia intendere che Rimac potrebbe presto puntare a superare il record già stabilito con il suo “vecchio” modello.

Il prezzo della Nevera R non è stato ufficialmente comunicato, almeno per ora. Gli esperti credono che il costo non sia per chiunque e che parta da più o meno 2,3 milioni di euro, ma ce lo si aspettava data l’esclusività. Rimac continua così a ridefinire il concetto comune di supercar elettrica superando ogni limite conosciuto.