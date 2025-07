Memristori e AI: la Cina accelera sull’elaborazione dati

L’intelligenza artificiale continua ad evolversi, ma per mantenerne il passo anche le componenti hardware devono cambiare. In questo scenario entra in gioco una tecnologia poco nota ma estremamente promettente: i memristori. Si tratta di dispositivi elettronici capaci di memorizzare informazioni e processarle nello stesso punto fisico, simulando in modo più fedele il funzionamento delle sinapsi cerebrali di noi esseri umani.

La Cina sta investendo molto nello sviluppo di questi componenti, in particolare nel loro impiego per l’accelerazione dell’AI e per migliorare la gestione dei big data. Un recente prototipo dimostra che è possibile costruire circuiti a memristori capaci di apprendere, adattarsi e “dimenticare” in maniera simile a quanto fa il cervello umano. Tutto questo, consumando molta meno energia rispetto ai chip tradizionali.

Perché i memristori sono così importanti per l’AI: il futuro del calcolo e dell’elaborazioni di big data

Nel calcolo convenzionale, i dati vengono continuamente trasferiti tra memoria e processore, causando collisioni e spreco energetico. I memristori, invece, dato che possono immagazzinare e manipolare i dati nello stesso punto, riducono drasticamente questi limiti. È una logica vicina a quella del cervello, dove le sinapsi non solo conservano informazioni, ma modulano anche l’intensità del segnale che le attraversa. Applicati all’intelligenza artificiale, questi dispositivi possono migliorare la velocità di apprendimento delle reti neurali, rendere l’elaborazione più efficiente e localizzata, e potenzialmente permettere AI più autonome e meno dipendenti da cloud o supercomputer.

L’interesse della Cina verso i memristori è mirato ad un obiettivo ben preciso. Essere i primi a integrare in modo massiccio questi componenti nell’hardware AI potrebbe rappresentare un salto competitivo enorme, soprattutto in ambiti come robotica, riconoscimento facciale, gestione urbana intelligente e sorveglianza. Mentre nel resto del mondo si discute ancora del potenziale dei memristori, i laboratori cinesi stanno già iniziando a trasformare la teoria in applicazione, aprendo la strada ad una nuova generazione di dispositivi AI sempre più simili al cervello umano, non solo lato software, ma finalmente anche nell’hardware.