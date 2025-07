Porsche, Taycan e Cayenne arrivano nella versione Black Edition

Porsche ha presentato la serie speciale “Black Edition” dedicata ai modelli Taycan e Cayenne. Le due vetture si tingono totalmente di nero negli esterni e negli interni oltre che in tutti i dettagli, offrendo una dotazione tecnica di altissimo livello.

La Taycan “Black Edition” sarà disponibile nella variante berlina sportiva e come Sport Turismo e il Performance Battery Plus è di serie per garantire la maggior autonomia possibile. La particolarità di questa serie speciale è la presenza del pacchetto Sport Design che permette di avere finiture in nero lucido sui profili laterali dei finestrini, per la scritta del modello al posteriore e per gli specchietti retrovisori.

Passando alla carrozzeria, i proprietari possono scegliere altre colorazioni esclusive oltre al nero per creare combinazioni cromatiche uniche. Inoltre, potendo contare sul pacchetto Performance Battery Plus, la batteria maggiorata può raggiungere fino a 668km di autonomia e contare su 408 CV di potenza.

La Cayenne “Black Edition” sarà disponibile nella variante classica o come SUV coupé. Per questa vettura, il pacchetto Sport Design include gli specchietti retrovisori e il logo Porsche in nero lucido oltre al modello sul posteriore. Gli interni, invece, presentano elementi in alluminio spazzolato a contrasto.

Per entrambe le vetture sono previste varie motorizzazioni per adattarsi alle necessità di ciascun guidatore. La dotazione di serie comprende i cerchi da 21 pollici, fari LED con tecnologia Matrix HD, sedili anteriori regolabili elettricamente e impianto audio BOSE solo per citarne alcuni. Porsche mette a disposizione il proprio programma di personalizzazione per tutti coloro che volessero rendere unica la propria vettura andando a modificare ogni minimo dettaglio.

Il debutto dinamico di Taycan e Cayenne nella versione Black Edition si terrà al Goodwood Festival of Speed 2025. Le prime consegne sono previste a partire dalla seconda metà dell’anno.