PlayStation Store, arriva la promo degli Sconti Estivi

Continua la favolosa estate ricca di sconti ed offerte per tutti gli amanti dei videogiochi. In questi ultimi giorni, in particolare, su PlayStation Store il colosso del gaming Sony ha reso disponibile un’altra sensazionale promozione. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Sconti Estivi che permetterà agli utenti, per l’appunto, di acquistare con dei fantastici sconti tantissimi videogiochi di rilievo.

PlayStation Store, arriva la nuova super promozione degli Sconti Estivi

In questi ultimi giorni è arrivata ufficialmente sul PlayStation Store una nuova sensazionale promozione. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso del gaming Sony ha reso disponibile la nuova promozione denominata Sconti Estivi. Quest’ultima permetterà agli utenti di acquistare tantissimi videogiochi di punta con degli sconti stratosferici. Anche questa volta, l’azienda sorprende, con sconti che arrivano a sfiorare il 90%.

Per il momento, però, Sony ha reso disponibile una versione anticipata di questa promozione, che permetterà solo agli utenti abbonati al servizio di PlayStation Plus di usufruire di questi sconti fino alla giornata del prossimo 14 luglio. Dopo di che, arriverà ufficialmente questa promozione per tutti gli utenti. Tra i titoli disponibili al momento in sconto su PlayStation Store, troviamo anche questa volta alcuni videogiochi legati alla saga di Assassin’s Creed.

Ricordiamo ad esempio il videogioco denominato Assassin’s Creed Shadows. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo pari a 79,99 euro. Con la promozione lanciata da Sony, però, sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato pari a 59,99 euro. Gli sconti proseguono poi con un altro titolo piuttosto famoso. Ci stiamo riferendo in particolare al noto viodegioco di simulazione calcistica, ovvero EA Sports FC 25.

Anche quest’ultimo ha un prezzo di listino pari a 79,99 euro. Con la promo proposta dall’azienda, però, gli utenti potranno averlo sulla propria console da gaming con uno sconto folle, che porterà il suo prezzo a soli 16,79 euro.

Attendiamo comunque l’arrivo ufficiale di questa promozione per tutti gli utenti.