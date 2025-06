Porsche Italia e Ferragamo firmano due modelli esclusivi per festeggiare il 40° anniversario

Porsche e Ferragamo hanno firmato due vetture esclusive per festeggiare i 40 anni del marchio tedesco in Italia. La casa di Zuffenhausen, in collaborazione con il marchio di moda italiano, hanno personalizzato una 911 Carrera 4 GTS e una Taycan 4S.

La partnership è nata come un omaggio al design, alla lavorazione artigianale, all’attenzione i dettagli e alla ricerca di qualità senza compromessi. La realizzazione della 911 Carrera 4 GTS e della Taycan 4S è stata affidata alle mani esperte dei tecnici di Porsche Exclusive Manufaktur che hanno lavorato a stretto contatto con il team di Ferragamo.

Riprendendo gli elementi distintivi di Ferragamo, le supercar possono contare su rifiniture speciali per gli interni e gli esterni. L’elemento cardine che unisce le due vetture è il colore “Blusogno”, particolare tonalità ispirata al blu notte utilizzato per la collezione Ferragamo. Utilizzato per la carrozzeria, i designer hanno scelto di abbinare il “Blusogno” al legno di paldao blu per dare maggiore eleganza agli interni.

Porsche Italia ha scelto Ferragamo per realizzare due versioni speciali ed esclusive per celebrare i 40 anni della divisione italiana

I due team creativi hanno lavorato a stretto contatto durante la realizzazione di tutto il progetto, definendo ogni aspetto estetico delle vetture per creare la giusta tonalità cromatica. Il colore “Blusogno” doveva essere reso con la migliore sfumatura possibile e come riferimento sono stati utilizzati i reali accessori e vestiti del marchio italiano.

Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, ha dichiarato: “Il nostro desiderio era quello di dare vita a qualcosa di veramente unico, che incarnasse lo spirito che ci guida da quarant’anni, ovvero lo stile Porsche unito alla cultura e al gusto estetico italiani. Per questo abbiamo scelto Ferragamo come partner per il progetto, un brand al quale ci legano valori quali l’eccellenza artigianale, un’eleganza intramontabile e una cura maniacale per i dettagli”.

Leonardo Ferragamo, Presidente di Salvatore Ferragamo, gli ha fatto eco: “Quando Porsche ha chiesto a Ferragamo di contribuire a questo anniversario, la nostra reazione è stata quella di cambiare il meno possibile, perché Porsche è già perfetta, scegliendo quindi di concentrarci su dettagli sofisticati”.

La collaborazione ha permesso di creare una sinergia tra due brand che condividono la passione per il design. Inoltre, entrambi sono attenti alla tradizione ma sono spinti dalla volontà di innovare e permettere ai propri clienti di vivere i propri sogni.