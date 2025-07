Il Pentagono chiude i dati: rischio per clima e sicurezza globale

Il ghiaccio che galleggia sui nostri mari non è solo un paesaggio affascinante da fotografare durante le spedizioni artiche. È molto di più: è una sentinella silenziosa che ci racconta, giorno dopo giorno, come sta cambiando il nostro pianeta. Riduce l’assorbimento di calore degli oceani, rallenta lo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia, protegge le correnti e stabilizza il clima. Quando questo fragile scudo naturale si assottiglia, non stiamo solo perdendo una distesa bianca: stiamo accelerando un processo che riguarda tutti, anche chi vive a migliaia di chilometri di distanza.

Ghiacci artici e blackout dei dati: perché lo stop del Pentagono preoccupa i climatologi

Per questo motivo, i dati che lo monitorano sono fondamentali. Ecco perché la notizia arrivata dagli Stati Uniti ha fatto alzare più di un sopracciglio nella comunità scientifica. Il Dipartimento della Difesa ha annunciato che interromperà la condivisione in tempo reale delle informazioni sul ghiaccio marino, quelle stesse informazioni che per anni sono state alla base delle ricerche del National Snow and Ice Data Center dell’Università del Colorado. Non si tratta solo di una questione tecnica: senza quei dati, chi si occupa di clima rischia di dover lavorare… al buio.

Finora, tutto ruotava attorno a un sensore montato su un satellite militare – l’SSMIS – in grado di leggere, tramite microonde, la quantità e la distribuzione del ghiaccio su oceani e continenti. Era uno strumento prezioso, perché capace di fornire dati aggiornati costantemente. Il problema è che, per ragioni legate a priorità militari e tagli al budget, il Pentagono ha deciso che da fine luglio non li condividerà più con il pubblico.

Un duro colpo, certo. Perché qui non si parla solo di scienza: queste informazioni aiutano anche la navigazione commerciale, indicano rotte più sicure attorno al Polo Nord, guidano le navi tra i ghiacci e permettono valutazioni cruciali su sicurezza, commercio, emergenze ambientali.

Per fortuna, una possibile via d’uscita esiste. Un satellite giapponese – si chiama Shizuku – raccoglie dati simili grazie a uno strumento chiamato AMSR-2. I ricercatori americani avevano già iniziato a esplorare questa alternativa, ma la transizione richiederà tempo. Calibrazioni, confronti, verifiche. E nel frattempo, ci sarà un buco nei dati. Un vuoto scomodo proprio mentre dovremmo avere occhi ovunque, specialmente sui ghiacci che si ritirano.