Solo fino al 24 luglio: EVO 20 di CoopVoce a 4,90€, senza vincoli

Hai presente quelle offerte che sembrano troppo belle per essere vere? Ecco, questa non lo è. È reale, chiara e – incredibilmente – senza sorprese. CoopVoce ha lanciato una promozione valida fino al 24 luglio che, se stai pensando di cambiare operatore, potrebbe davvero farti comodo: si chiama EVO 20, costa 4,90 euro al mese e non cambia mai. Mai nel senso proprio di per sempre, senza rincari futuri o brutte sorprese dopo sei mesi.

Una SIM, pochi euro, zero fregature: la proposta CoopVoce convince

Cosa c’è dentro? I classici fondamentali, ma senza risparmi sul piatto: 20 GB di internet veloce, minuti illimitati per chiamare chi vuoi e 1000 SMS (sì, ci sono ancora persone che li usano!). E quando sei in viaggio in Europa? Niente stress: puoi usare i tuoi Giga esattamente come se fossi in Italia, per i primi 30 giorni. Nessun conteggio strano, nessun asterisco da interpretare.

E se pensi già alla noia delle attivazioni, ti tranquillizzo subito: puoi fare tutto online, ricevere la SIM a casa, attivarla senza costi e senza perdere mezza giornata in fila da qualche parte. Se invece preferisci passare in un punto vendita Coop, anche lì non ti fanno pagare l’attivazione. Una volta entrato nel mondo CoopVoce, nessun vincolo e nessuna tassa nascosta. L’hotspot? Incluso. Il servizio LoSai di Coop? C’è. I numeri a sovrapprezzo? Bloccati. L’assistenza? La trovi anche in chat o tramite l’app, senza dover fare maratone telefoniche.

C’è una cosa che colpisce davvero: CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai propri clienti. E in un mondo in cui tutto sale, questa frase suona quasi rivoluzionaria.

Se ti serve una linea affidabile, semplice e con un prezzo che non balla col tempo, forse questa è l’occasione giusta per fare il cambio. Ma, come tutte le cose buone, ha una scadenza: il 24 luglio. Poi non dire che non lo sapevi.