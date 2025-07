One UI 8: Samsung sistema l’audio nei video

Samsung continua a perfezionare l’esperienza utente, e con One UI 8 è pronta a introdurre una novità che farà felici i videomaker amatoriali. Dopo il debutto della funzione “Regola Audio” (Audio Eraser) con One UI 7, l’azienda coreana si prepara a fare un ulteriore passo avanti. Secondo quanto anticipato dal noto leaker IceUniverse, con la nuova interfaccia basata su Android 16 sarà possibile rimuovere i rumori indesiderati dai video direttamente in tempo reale, mentre si registra.

One UI 8 arriva con i nuovi Galaxy AI

Il sistema non agisce più solo in fase di post-produzione, ma lavora attivamente durante la cattura del filmato. Una funzione del genere, se confermata, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si utilizzano gli smartphone Samsung per la creazione di contenuti. La clip pubblicata dal leaker cinese su Weibo mostra la tecnologia in azione, anche se da parte di Samsung non è ancora arrivata una conferma ufficiale. L’attesa potrebbe comunque durare ancora poco: il 9 luglio è previsto l’evento Galaxy Unpacked, durante il quale si attendono annunci concreti sul tema.

One UI 8 dovrebbe debuttare proprio sui nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, pronti al lancio imminente. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel pacchetto Galaxy AI porterà numerose novità, tra cui probabilmente anche questa versione evoluta di Audio Eraser. Il filtraggio dell’audio in tempo reale sarebbe infatti un chiaro esempio di come Samsung stia applicando la propria AI a funzioni sempre più pratiche e quotidiane.

La gestione del suono nei video rappresenta una delle sfide più ricorrenti per chi registra contenuti con lo smartphone. Voci di sottofondo, traffico, vento o brusii ambientali spesso rovinano la qualità del girato. Eliminare tutto questo già durante la registrazione, senza bisogno di software esterni, segnerebbe un netto vantaggio competitivo. In attesa di conferme ufficiali da parte di Samsung, gli utenti sperano che questa funzione venga inclusa subito nel pacchetto iniziale di One UI 8, senza dover attendere ulteriori aggiornamenti.