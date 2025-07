Android Auto 14.8 Beta prende Gemini

Google sta modificando Android Auto. Con l’ultima versione 14.8 Beta, alcuni dettagli svelano un cambiamento silenzioso ma molto importante. Nonostante nessuna novità visibile nell’interfaccia, il codice svela il passaggio da Google Assistant a Gemini. I riferimenti testuali al vecchio assistente vocale sono stati rimossi. Al loro posto delle frasi più generiche come “Gestisci il tuo assistente digitale”. È una transizione graduale, ma significativa.

Una integrazione completa di Gemini ancora più intelligente, contestuale e personalizzato

Anche le descrizioni sono cambiate. Non si parla più di “Imposta casa o lavoro con l’Assistente Google”, ma di “Usa la voce per fare di più”. Al momento, però, toccare queste opzioni apre ancora le impostazioni classiche di Assistant. Gemini non è ancora attivo su Android Auto. Ma si attende un aggiornamento maggiore, forse con la versione 15 a fine estate.

Google adotta da tempo un approccio cauto su Android Auto. Le nuove funzioni appaiono prima nel codice, poi vengono abilitate. Un metodo che limita i rischi per gli utenti. Il prossimo passo sarà l’integrazione completa di Gemini. L’assistente sarà più intelligente, contestuale e capace di suggerimenti personalizzati. Una svolta per l’esperienza utente in auto.

Chi vuole provare subito la nuova Beta può scaricare l’APK da APKMirror. È un portale sicuro e ben noto. Va ricordato però che si tratta di una versione non ancora definitiva. Potrebbero esserci bug o malfunzionamenti. Meglio usarla su dispositivi secondari.

Chi preferisce restare sul canale stabile può aggiornare Android Auto direttamente dal Play Store. Basta controllare se sono disponibili nuove versioni. Gemini non sarà solo un nuovo nome. Cambierà il modo in cui interagiamo con la guida e le informazioni durante il viaggio.

Google vuole un assistente che capisca il contesto. Che sia capace di fornire supporto attivo, non solo eseguire comandi. La trasformazione è cominciata. Gli utenti dovranno abituarsi a un’esperienza completamente nuova.