Android Auto, arrivano due nuovi aggiornamenti in poco tempo

Arriviamo nel periodo dedicato agli aggiornamenti, soprattutto assecondando le ultime notizie per quanto riguarda Android Auto e i suoi nuovissimi aggiornamenti effettuati in pochissime ore. Si sta parlando di aggiornamenti che portano con se delle correzioni e delle nuove novità.

Android Auto, nuovi aggiornamenti?

Come già detto precedentemente, la famosissima Google ha voluto avviare la distribuzione, che riguarda due nuovi aggiornamenti per la piattaforma nominata in precedenza. Il software di Android Auto riceve la versione 13.8 nel canale stabile dopo il rilascio riguardante la medesima build nel canale Beta a metà mese. Sul quale risulta disponibile anche un altro aggiornamento per la versione 13.5.

Come già accaduto in precedenza, Google non rilascia mai un changelog pieno di dettagli sulle novità che sono implementate con l’aggiornamento. Lasciando sempre all’utente il compito di trovare nuove funzioni in direzione di arrivo. Così, al primo sguardo sembra non esserci nessuna particolare novità, nell’ultima versione stabile di Android Auto. Visto che le nuove funzionalità sono di solito distribuite casualmente dal lato server. Normalmente va sottolineato che il fatto che non risaltino all’occhio subito le novità introdotte, non vuol dire di certo che l’aggiornamento non porti nulla. Di solito la famosa Google applica questi piccoli aggiornamenti a beneficio della stabilità del sistema con correzioni per i bug che si presentano alla maggior parte degli utenti.

Per quanto riguarda la versione 13.5 di Android Auto è normale pensare che Google abbia implementato alcune correzioni per risolvere i numerosi bug, segnalati da vari utenti. Mentre per quanto riguarda la 13.8 si sono individuati alcuni indizi sui lavori annunciati da Google.

Se volete personalmente provare le nuovissime novità che Google ha rilasciato nel canale Beta di Android Auto, potete utilizzare il portale APKMirror per andare al download e la sua successiva istallazione manuale all’ultima versione disponibile. Se invece volete continuare con la versione e sul canale stabile, basterà controllare la presenza di aggiornamenti sul Google Play Store.