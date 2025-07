Android Auto, nuovo aggiornamento: cosa c’è nella versione 14.6

Lo sviluppo di Android Auto non conosce pause. A pochi giorni dalla diffusione pubblica della versione 14.5, Google ha già iniziato a distribuire Android Auto 14.6, confermando la volontà di offrire un sistema sempre più solido e affidabile. L’aggiornamento, anche se privo di novità visibili a prima vista, rappresenta un passo importante per l’esperienza quotidiana al volante.

La nuova versione punta tutto sulla stabilità: l’obiettivo principale è correggere bug minori e migliorare la compatibilità con determinati smartphone e modelli di auto. In pratica, si tratta di un aggiornamento pensato per eliminare piccoli problemi che, alla lunga, possono compromettere la fluidità dell’interfaccia o causare rallentamenti in situazioni critiche. È un lavoro dietro le quinte, ma fondamentale per chi usa Android Auto ogni giorno. I miglioramenti dunque ci sono e riguardano diversi aspetti di cui magari qualcuno non si accorgerà ma di certo il sistema legato al mondo dell’automotive continua a crescere.

Verso un tema chiaro: cosa bolle nel canale beta di Android Auto

Anche se la versione 14.6 non introduce modifiche estetiche, l’attenzione si sposta già sulla release 14.7, attualmente in fase di test. Qui iniziano a emergere tracce più concrete di una delle funzionalità più richieste: il tema chiaro per l’interfaccia.

Secondo quanto scoperto nel codice, Google sta sperimentando un’opzione che consentirà agli utenti di passare da un’interfaccia scura a una chiara, o di impostare il cambio automatico in base alla luce ambientale o all’accensione dei fari del veicolo. Una soluzione utile soprattutto in condizioni di forte luminosità, dove i toni scuri possono risultare meno leggibili.

Il tema chiaro è già presente, seppur in forma limitata, nella modalità di navigazione di Maps, ma l’estensione all’intera piattaforma Android Auto sarebbe un cambiamento significativo per la personalizzazione e l’usabilità del sistema. Per il momento resta in fase di sviluppo, ma tutto lascia intendere che il debutto sia vicino.