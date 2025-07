Xiaomi prepara e testa il suo terzo SUV

Nonostante il recente successo del SUV elettrico YU7, Xiaomi è già proiettata verso il futuro della sua gamma automobilistica. Il prossimo arrivo è un grande SUV, noto al momento con il nome in codice Kunlun, che potrebbe debuttare nel corso del 2026. Sarà pensato per famiglie numerose e potrebbe accogliere fino a sette passeggeri. Non sarà però completamente elettrico: il marchio cinese ha optato per un sistema range extender, una soluzione tecnica sempre più popolare in Cina. Il nuovo veicolo è già stato sorpreso su strada durante le prime fasi di collaudo.

Le dimensioni saranno molto importanti, con una lunghezza stimata di 5,3 metri, secondo le fonti cinesi. Il design appare più squadrato rispetto ai precedenti modelli Xiaomi, suggerendo una nuova identità visiva. L’abitacolo non è ancora stato svelato, ma si ipotizza uno stile minimalista arricchito da tecnologia avanzata. Le immagini spia lasciano intuire un’impostazione robusta, con linee tese e grande spazio interno.

Xiaomi lavora sul motore ibrido e sulla lunga autonomia per affrontare ogni tragitto

Alcune indiscrezioni parlano di un sistema a trazione integrale con doppio motore elettrico e un’unità termica da 1,5 litri. Questa servirà unicamente da generatore, migliorando l’autonomia complessiva senza compromettere la guida elettrica. Secondo le stime, il veicolo potrebbe percorrere almeno 200 chilometri in modalità elettrica e raggiungere i 1.500 totali grazie all’estensione. Il sistema frenante dovrebbe essere il nuovo IPB 2.0 sviluppato da Bosch, già indicato in documenti interni trapelati nei mesi scorsi.

Xiaomi non ha ancora diffuso specifiche ufficiali né dettagli sul nome commerciale definitivo. Tuttavia, nel settore si vocifera possa chiamarsi YU9. Una cosa è certa: il nuovo modello sarà una risposta diretta a rivali come Li Auto L9 e Aito M9. Il posizionamento sarà quindi strategico e ambizioso, in linea con la crescita dell’azienda nel settore della mobilità elettrica. Per conoscere tutti i dettagli, bisognerà attendere ancora qualche mese.