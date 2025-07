Gemini: ecco le principali funzioni AI in Google Workspace

Le funzionalità oggi messe a disposizione dagli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono davvero tante e tutte in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso. Chi non ha almeno una volta sentito parlare degli innovativi chatbot basati su algoritmi intelligenti? Si tratta di soluzioni che diventano veri e propri assistenti virtuali sempre pronti ad aiutare l’utente a svolgere un compito o a risolvere un problema. A tal proposito, anche Google ha deciso di aiutare gli utenti rendendo migliore il suo Google Workspace con l’integrazione di Gemini.

Nello specifico, tutti coloro che hanno un piano business ed enterprise di Google Workspace possono usufruire di alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Gemini. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a ciò.

Gemini in Google WorkSpace: i vantaggi

I vantaggi messi a disposizione degli utenti con Google Workspace sono inevitabilmente tanti ma grazie all’integrazione di Gemini tutto diventa ancora più ottimizzato. Nello specifico, gli utenti business ed enterprise accedono a importanti funzioni AI di Gemini già presenti in soluzioni come Google Meet, Chat e Drawings.

Non a caso, dunque, l’integrazione delle funzioni AI di Gemini in strumenti come Google Meet consente di avere un’esperienza d’uso ulteriormente ottimizzata rispetto al passato. In questo caso, infatti, l’intelligenza artificiale consente di personalizzare l’ambiente in cui ci si trova con degli sfondi, ma non solo. Tra i punti di forza di Gemini vi è anche la funzione denominata studio look che consente di ottenere una qualità visiva ottimizzata anche nel caso in cui la webcam che si sta utilizzando sia di scarsa qualità. Per migliorare l’audio, invece, non manca studio sound. Quest’ultimo si occupa di ottimizzare l’audio durante le call online. Infine, se si ha bisogno di un interprete, Google Chat dispone di una funzione che rileva e traduce i testi in ben 120 lingue.