Il nuovo Motorola Moto G96 debutta in India

Motorola svela il suo nuovo Moto G96 partendo dal mercato indiano e aprendo i preordini prima del lancio ufficiale. La disponibilità è fissata per il 16 luglio, in due versioni di memoria interna. I prezzi sono contenuti, ma la scheda tecnica lo posiziona tra i midrange. Il dispositivo è stato mostrato in quattro colorazioni firmate Pantone, con una estetica che ricorda i modelli ben più costosi. A colpire è subito lo schermo: un OLED curvo da 6,67 pollici con una fluidità impressionante. La luminosità raggiunge picchi di 1.600 nit, offrendo visibilità anche in pieno sole. Il pannello è protetto da Gorilla Glass 5 e riduce la luce blu per non affaticare la vista.

Moto G96 avrà le specifiche da fascia media ma è un telefono che punta in alto

Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 7s Gen 2, supportato da una RAM da 8 GB espandibile virtualmente fino a 16. Anche la memoria interna è generosa e arriva fino a 256 GB. L’audio stereo e la certificazione IP68 completano un comparto tecnico sorprendente, difficile da trovare nella stessa fascia di prezzo.

L’attenzione al comparto fotografico è evidente: la fotocamera principale utilizza un sensore Sony da 50 megapixel con stabilizzazione ottica. A supportarla, una lente ultra-grandangolare da 8 megapixel dotata anche di funzione macro. Anche la selfie cam non delude, con i suoi 32 megapixel e tecnologia Quad Pixel per una resa più luminosa. L’assenza dell’NFC sorprende, ma viene compensata da una batteria molto generosa da 5.500 mAh, con ricarica veloce a 33 Watt. Il software è Android 15, in versione quasi stock, con aggiornamenti garantiti.

Il dispositivo pesa meno di 180 grammi e si presenta con finiture in pelle vegana sul retro, piacevoli al tatto. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali su una possibile distribuzione in Europa. Tuttavia, il posizionamento aggressivo e l’equilibrio tecnico lo rendono un modello che potrebbe conquistare anche altri mercati.