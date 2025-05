Xiaomi: in arrivo ufficialmente il nuovo SUV elettrico YU7

Xiaomi torna a far parlare di sé con il debutto ufficiale in Cina della nuova YU7. Si tratta di un SUV elettrico che si affianca alla già affermata berlina SU7. La nuova YU7 rappresenta il secondo modello a zero emissioni del colosso cinese e sembra avere tutte le carte in regola per superare i risultati della sua “sorella” più compatta. Per vederla effettivamente su strada bisognerà però aspettare ancora qualche mese. Alcuni dettagli della Xiaomi YU7 sono già noti grazie a una serie di anticipazioni ufficiali e alle informazioni pubblicate sul sito del MIIT. Mentre i prezzi verranno svelati solamente a luglio.

Xiaomi: i dettagli emersi sulla nuova YU7

Il nuovo SUV misura 4.999 mm in lunghezza e 1.996 mm in larghezza. Con 1.600 mm per l’altezza. Con un passo che raggiunge i 3.000 mm. La capacità di carico è notevole. Il bagagliaio offre 678 litri di volume. Quantità che può aumentare fino a 1.758 litri abbattendo gli schienali posteriori. È presente anche un frunk da 141 litri nella parte anteriore del veicolo. Il peso del mezzo varia tra 2.140 kg e 2.460 kg a seconda della configurazione scelta. Gli esterni potranno essere personalizzati con nove diverse colorazioni e cinque design distinti per i cerchi in lega. Quest’ultimi sono disponibili nei formati da 19 e 20 pollici.

All’interno, la YU7 è dotata di illuminazione ambientale e supporto alla tecnologia UWB (Ultra Wideband). Ciò consente l’accesso keyless semplicemente avvicinando lo smartphone, trasformandolo di fatto in una chiave digitale. I sedili anteriori, rivestiti in morbida pelle Nappa, sono del tipo “zero gravity” e integrano un sistema di massaggio a dieci punti. Anche i passeggeri posteriori beneficiano di un trattamento di alto livello, potendo regolare elettricamente l’inclinazione dei sedili fino a 135 gradi. Inoltre, hanno a disposizione un display da 6,68 pollici per gestire la climatizzazione, la musica e il sistema di navigazione.

Il cruscotto è dominato dal sistema “HyperVision”, composto da un display panoramico ad altissima risoluzione lungo 1,1 metri che si estende tra plancia e parabrezza. Al centro della plancia trova posto un grande schermo infotainment, alimentato dal potente chip Snapdragon 8 Gen 3. La YU7 sarà proposta in tre diverse varianti. Tutte le versioni del SUV saranno equipaggiate di serie con sensori Lidar, radar 4D mmWave, un sistema Nvidia Drive AGX Thor con potenza di calcolo pari a 700 TOPS. A cui si aggiunge un avanzato sistema di guida assistita sviluppato internamente.

Cos’altro sappiamo sulla nuova vettura?

La versione RWD con trazione posteriore presenta un motore singolo da 235 kW. Con 528 Nm di coppia. Quest’ultimo consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,88 secondi. Raggiungendo una velocità massima di 240 km/h. La versione intermedia, denominata YU7 Pro AWD, è presenta doppio motore con potenza combinata di 365 kW e 690 Nm. Copre da 0–100 km/h in soli 4,27 secondi. Mantenendo la stessa velocità massima. Al vertice dell’offerta c’è la YU7 Max AWD, sempre a trazione integrale. Tale modello sviluppa 508 kW complessivi. Insieme a 866 Nm di coppia. Il tutto con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,23 secondi. A cui si unisce una velocità di punta di 253 km/h. In quest’ultima versione, il motore anteriore sviluppa 220 kW mentre quello posteriore arriva a 295 kW. Tutte le versioni della nuova Xiaomi sono basate su una piattaforma a 800 V e montano motori V6s Plus forniti da UAES. Quest’ultimi supportano una ricarica estremamente rapida fino a 5,2 C.

Per l’autonomia, la Xiaomi YU7 RWD e la YU7 Pro montano entrambe una batteria LFP da 96,3 kWh. Con un’autonomia stimata secondo ciclo CLTC rispettivamente di 835 km e 770 km. La versione Max, invece, utilizza una batteria NCM da 101,7 kWh. Con un’autonomia leggermente inferiore, pari a 760 km. Per la sicurezza, Xiaomi ha progettato la YU7 con una scocca in acciaio ultra-resistente. A cui si aggiunge un telaio anteriore in alluminio pressofuso “20 in 1” e una carrozzeria che combina elementi in acciaio e alluminio.