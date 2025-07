Windows 11 si evolve con l’intelligenza artificiale

Microsoft compie un deciso passo in avanti con il nuovo aggiornamento di Windows 11, che introduce funzionalità basate sull’intelligenza artificiale pensate per semplificare la vita quotidiana degli utenti. Il protagonista assoluto è Copilot Vision, un’estensione del già noto assistente AI, ora capace di analizzare il contenuto visivo dello schermo. Non si tratta di una semplice novità estetica, ma di un vero salto di paradigma: Copilot, ora, è in grado di comprendere cosa stiamo guardando e reagire di conseguenza, fornendo suggerimenti, istruzioni vocali o risposte contestuali.

L’aggiornamento Windows è ricco di funzioni extra

Basta avere aperte più finestre, come un browser, un documento e un’app creativa, per chiedere a voce come agire in un determinato contesto. L’assistente può spiegare come correggere il contrasto di una foto o aiutare a navigare tra le opzioni di un programma. In questo modo, l’interazione uomo-macchina si fa più fluida, immediata e naturale, trasformando il sistema operativo in un ambiente realmente collaborativo. Già testato negli Stati Uniti, Copilot Vision sarà rilasciato a livello mondiale nel corso del mese.

Oltre all’integrazione di Copilot Vision, il nuovo aggiornamento porta con sé numerosi miglioramenti minori ma utili. Tra questi spicca un selettore di colori aggiornato nello Strumento di cattura, utile per designer e creativi, e un sistema di autoriparazione in grado di intervenire automaticamente in caso di riavvii anomali. Microsoft promette un’esperienza più stabile e versatile anche per chi non utilizza i nuovi dispositivi Copilot Plus.

Proprio questi ultimi, equipaggiati con processori Snapdragon ottimizzati per l’AI, riceveranno funzioni esclusive. L’app Impostazioni sarà potenziata da un agente AI che interpreta comandi in linguaggio naturale, permettendo all’utente di configurare il PC parlando. Tra le funzioni in arrivo anche Click To Do, un comando rapido che consente di avviare azioni complesse con un semplice clic, come generare una bozza in Word o allenarsi nella lettura con Reading Coach.

Infine, anche applicazioni storiche come Paint e Foto ricevono miglioramenti: la prima ottiene un generatore di adesivi e la selezione intelligente, la seconda una nuova illuminazione automatica delle immagini basata sull’AI. Il rollout avverrà progressivamente, ma molte di queste funzioni sono già disponibili nelle versioni di anteprima o aggiornabili dal Microsoft Store.