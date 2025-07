Truffe digitali, parte la nuova campagna Eni e Polizia

Proteggersi dalle trappole del web è oggi più che mai una priorità, anche per aziende e istituzioni. Eni e Polizia di Stato, tramite la Polizia Postale, hanno avviato una campagna congiunta per contrastare l’aumento delle truffe informatiche. L’obiettivo è fornire strumenti utili ai cittadini per riconoscere e segnalare i tentativi di frode.

Il fenomeno del phishing rappresenta la minaccia più diffusa. I messaggi ingannevoli replicano loghi e linguaggi aziendali per ottenere dati riservati. Spesso si sfrutta la fiducia verso marchi conosciuti come Eni, promettendo incentivi economici, buoni carburante o investimenti ad alto rendimento. In realtà, dietro queste comunicazioni si nascondono tentativi fraudolenti con l’intento di sottrarre informazioni o fondi.

Educazione digitale per combattere le truffe online

I criminali agiscono su più canali: dalle e-mail ai social, dalle chat ai siti web falsi. Le tecniche si evolvono continuamente, rendendo difficile distinguere un contenuto autentico da uno fraudolento. Proprio per questo, la campagna invita alla massima attenzione e a consultare solo fonti ufficiali per verificare la veridicità di offerte e comunicazioni.

Per arginare il fenomeno, servono educazione digitale e collaborazione. Eni ha pubblicato sui propri siti ufficiali una sezione informativa aggiornata con consigli e segnalazioni. Anche la Polizia di Stato, attraverso il portale dedicato, offre supporto e strumenti per denunciare episodi sospetti.

Le truffe non riguardano solo l’ambito finanziario. In crescita anche gli annunci di lavoro falsi che utilizzano impropriamente il nome Eni per attirare candidati. In questi casi, i criminali raccolgono informazioni personali o spingono gli utenti a versare denaro per proposte inesistenti.

Un podcast educativo, frutto della collaborazione tra Eni e la Polizia, aiuta a riconoscere i segnali d’allarme più comuni. Il messaggio è chiaro: mai condividere credenziali, mai cliccare link sospetti, mai fidarsi di offerte troppo allettanti.

La prevenzione inizia dalla consapevolezza. Con questa iniziativa, aziende e istituzioni si uniscono per difendere cittadini e investitori dalle insidie digitali.