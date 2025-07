Windows 11: patch di luglio sistema bug del firewall

Microsoft ha rilasciato in questi giorni la Patch Tuesday di luglio 2025 per Windows 11, e tra i vari fix spicca la correzione di un bug legato al firewall che stava causando non pochi problemi agli utenti. Il difetto, presente da settimane, impediva la corretta applicazione delle impostazioni previste per le connessioni in uscita, anche se il pannello di controllo segnalava tutto come funzionante.

A essere colpiti erano soprattutto gli utenti che gestivano manualmente il traffico di rete, ad esempio bloccando applicazioni specifiche o monitorando l’accesso di software di terze parti. In pratica, il firewall sembrava ignorare alcune impostazioni personalizzate, lasciando passare connessioni che avrebbero dovuto essere bloccate. Quanto accaduto ha fatto preoccupare gli utenti in particolare nei contesti aziendali e tra i più attenti alla privacy e alla sicurezza informatica. Alcuni si sono accorti del malfunzionamento solo dopo aver effettuato controlli avanzati, tramite tool esterni o firewall di terze parti. Una situazione spiacevole, considerando che Windows Defender è spesso considerato un sistema affidabile anche in ambito professionale.

Microsoft interviene e promette più stabilità, corretto un errore silenzioso che ha creato problemi al firewall di Windows 11

Con la patch cumulativa KB5039302, Microsoft ha dunque risolto il problema. Il changelog ufficiale fa riferimento a “un problema che impediva l’applicazione corretta delle regole del firewall in alcune configurazioni avanzate”. Sebbene il bug non abbia avuto impatti su larga scala, ha comunque evidenziato quanto siano delicati i meccanismi di gestione della rete in Windows 11. L’aggiornamento, disponibile via Windows Update, include anche miglioramenti generali delle prestazioni e alcune correzioni minori a livello di sistema, ma è proprio la questione del firewall a rappresentare la novità più rilevante per molti utenti. Chi ha impostazioni personalizzate o usa firewall di terze parti è comunque invitato a controllare che tutto funzioni correttamente dopo l’aggiornamento. È l’ennesima conferma che, anche nei sistemi più avanzati, la sicurezza richiede attenzione costante.