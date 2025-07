TIM Power, le offerte di luglio 2025 con 300GB in 5G

TIM propone tre nuove offerte mobile pensate per chi desidera cambiare operatore approfittando di una connessione affidabile, tanti giga e un mese gratuito al momento dell’attivazione. Le promozioni si chiamano Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, e si rivolgono esclusivamente a chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale.

Ogni piano include minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, ma a variare sono il prezzo mensile e il quantitativo di traffico dati incluso.

Power Special: 300 giga in 5G a 9,99€ al mese

La più completa tra le tre è TIM Power Special, proposta a 9,99€ al mese. Include 300 giga di traffico dati in 5G, permettendo così di sfruttare al massimo le potenzialità della rete ad alta velocità di TIM. Una soluzione pensata per chi ha bisogno di una connessione veloce e stabile, anche per streaming, lavoro in mobilità e uso quotidiano intensivo.

Power Supreme Easy e Iron: risparmio e giga in 4G

Per chi preferisce contenere i costi senza rinunciare a un buon pacchetto dati, ci sono Power Supreme Easy e Power Iron. La prima costa 7,99€ al mese e offre 200 giga in 4G, mantenendo gli stessi minuti e SMS della Power Special. La seconda è ancora più economica: con 6,99€ al mese, la Power Iron mette a disposizione 150 giga in 4G, un’opzione ideale per chi ha un consumo più contenuto.

Mese gratuito per iniziare e attivazione riservata

Tutte le offerte prevedono un primo mese gratuito, senza costi iniziali legati al canone. Rimangono però riservate esclusivamente a chi porta il numero da Iliad o da un operatore virtuale, e non sono disponibili per clienti TIM attuali o per chi proviene da gestori come Vodafone o WindTre.

Le tre proposte si posizionano in modo strategico per chi cerca un buon compromesso tra prezzo, copertura e quantità di dati, sfruttando la rete TIM e beneficiando di un mese di prova senza impegno.