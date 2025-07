In Europa l’obiettivo ambientale è a rischio?

La battaglia sul clima che si sta giocando al Parlamento europeo ha un peso enorme sul destino ambientale dell’intero continente. Dopo l’annuncio della riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, la proposta rischia ora di essere smantellata prima ancora di entrare nella fase operativa. Il motivo? La nomina del gruppo Patriots for Europe come capo negoziatore incaricato di condurre il dialogo tra i legislatori europei e i governi nazionali. Si tratta di una formazione di estrema destra dichiaratamente scettica verso le politiche climatiche. Tale scelta ha provocato una forte reazione dei gruppi progressisti, che stanno tentando di ottenere il sostegno del Partito Popolare Europeo per bloccare l’ascesa dei patrioti.

In Europa obiettivo ambientale a rischio: ecco i dettagli

In gioco non c’è solo un passaggio tecnico. L’intera faccenda coinvolge il centro stesso della strategia climatica dell’Unione Europea. Il timore è che, affidando i colloqui a forze ostili alla transizione verde, venga sacrificato l’obiettivo del 2040. Lasciando così formalmente in piedi solo quello del 2050 stabilito dal Green Deal. Un piano che rischierebbe di far deragliare anche gli impegni assunti con gli Accordi di Parigi.

Pascal Canfin, eurodeputato di Renew Europe, ha avvertito che l’intera legge sul clima potrebbe essere messa a rischio. Aprendo così la strada a conseguenze che potrebbero essere potenzialmente devastanti per le politiche ambientali europee. E mentre le discussioni si infiammano a Strasburgo, si avvicina anche un momento decisivo. Il vertice di Aalborg, in Danimarca, dove i rappresentanti dei Paesi membri si riuniranno. Al fine di discutere i prossimi passi.

L’Unione Europea punta a concludere i negoziati il prima possibile. Ciò per poter presentare all’ONU un piano aggiornato in occasione della COP30 che si terrà in Brasile. Eppure, ogni ritardo, ogni spaccatura interna potrebbe compromettere non solo la credibilità dell’Europa. Tale scenario riguarderebbe anche la sua reale possibilità di guidare la lotta globale al cambiamento climatico.