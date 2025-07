Sedna si avvicina: due idee audaci per incontrarla da vicino

Sedna è uno di quei nomi che sembrano usciti da un racconto mitologico, e in effetti un po’ lo è. Un corpo misterioso, lontanissimo, che vaga ai margini estremi del Sistema Solare come un’ombra silenziosa. Per capirci: ci mette più di 11.000 anni per fare un giro completo attorno al Sole. Da quaggiù, è quasi impossibile immaginare la sua lentezza, la sua distanza, la sua solitudine. Eppure, proprio in questa remota periferia cosmica, alcuni scienziati vedono un’occasione irripetibile.

Vele solari e fusione: ecco come potremmo esplorare Sedna

Nel 2076, Sedna farà quello che potremmo chiamare il suo “passaggio vicino” al Sole. Ovviamente, “vicino” in termini spaziali: parliamo comunque di oltre 11 miliardi di chilometri. Ma è un avvicinamento storico, uno di quelli che si verificano ogni diecimila anni. In pratica, se vogliamo andare a vederla da vicino, è adesso che bisogna cominciare a pensarci. Perché un’altra occasione del genere non la rivedremo mai più – o almeno, non noi.

Ed è proprio quello che ha fatto un team di ricercatori italiani, che ha messo sul tavolo due idee per raggiungere Sedna. Non sono piani da agenzia spaziale hollywoodiana, ma nemmeno sogni campati in aria. Sono proposte serie, audaci, certo, ma basate su tecnologie che esistono già o sono in fase avanzata di studio. L’obiettivo è arrivarci in tempo, non per fare una foto sfocata da lontano, ma per capire davvero com’è fatto quel mondo, cosa nasconde sotto la superficie ghiacciata, quali segreti antichissimi potrebbe custodire.

Quello che rende tutto questo così affascinante non è solo la meta, ma anche il modo in cui potremmo raggiungerla. Perché parlare di vele spinte dalla luce del Sole o di motori a fusione sembra ancora roba da romanzi sci-fi, e invece potrebbe diventare realtà. Non domani, ma nemmeno fra secoli.

E forse è proprio questo il bello: sapere che il confine tra scienza e immaginazione non è poi così netto. E che lì fuori, in quel buio lontanissimo, c’è un piccolo mondo che aspetta da miliardi di anni. Magari proprio noi, chissà.