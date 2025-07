CoopVoce: EVO 150 è la super promo dell’estate, costa solo 6,90€

CoopVoce alza l’asticella nel panorama delle offerte mobili top di gamma con una proposta che punta a catturare l’attenzione di chi cerca un piano completo, economico e senza vincoli. Si chiama EVO 150 ed è la nuova tariffa con cui il gestore virtuale prova a conquistare utenti da altri operatori, offrendo contenuti generosi a un prezzo particolarmente aggressivo: 6,90€ al mese, per sempre.

L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 150 giga in 4G ogni mese, su rete TIM. Una combinazione che posiziona EVO 150 tra le soluzioni più interessanti del momento, soprattutto se si considera la stabilità del prezzo nel tempo, senza aumenti o modifiche future. CoopVoce sottolinea infatti che il canone resterà invariato, rendendo l’offerta adatta anche a chi cerca certezza sui costi mensili. Questi sono i capisaldi su cui si sviluppano le offerte di CoopVoce che è ad oggi uno dei migliori gestori non solo tra i virtuali ma in generale.

Attivazione gratuita fino al 30 luglio e confronto col passato

Chi sceglie di attivare EVO 150 entro il 30 luglio 2025 non dovrà sostenere alcun costo di attivazione, rendendo il passaggio a CoopVoce ancora più vantaggioso. La SIM è gratuita e la sottoscrizione può essere completata comodamente online o nei punti vendita Coop abilitati.

Colpisce il confronto con la promozione precedente del gestore: il mese scorso, CoopVoce proponeva un piano da 200 giga a 8,90€, ma questa nuova formula da 150 giga a 6,90€ risulta molto più conveniente per chi non ha bisogno di una quantità eccessiva di dati, ma vuole comunque un’offerta di fascia alta con un costo contenuto.

EVO 150 rappresenta dunque un’ottima opportunità per chi vuole un pacchetto solido, senza sorprese, e con il vantaggio di una tariffa fissa, rara da trovare in un contesto di mercato in continua evoluzione. Secondo quanto riportato, i prezzi resteranno ancora una volta gli stessi anche con il passare dei prossimi giorni, senza alcun tipo di cambiamento.