WindTre sfida i rivali con una promo folle

L’operatore telefonico italiano WindTre propone sempre tante offerte mobile, ma le più interessanti sono sicuramente quelle di tipo operator attack. In questi ultimi giorni, ad esempio, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta bomba per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dai rivali telefonici Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XS 5G.

WindTre spiazza i suoi rivali con una nuova sorprendente offerta mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo l’attivazione di un’offerta bomba per sfidare i suoi rivali. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XS 5G. Quest’ultima è dunque un’offerta di tipo operator attack, rivolta a tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile.

Nello specifico, ci troviamo di fronte ad un’offerta estremamente conveniente. Tutti gli utenti che decideranno di attivarla dovranno infatti pagare un importo pari a soli 5,99 euro al mese. Dopo di che, potranno avere accesso ogni mese ad un super bundle. L’offerta mobile include infatti fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi sono inoltre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore telefonico WindTre.

Il bundle in questione include poi ogni mese anche 50 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Gli utenti potranno poi scegliere come metodo di pagamento sia il credito residuo sia il metodo di pagamento automatico di Easy Pay. In ogni caso, sarà però previsto un costo di attivazione pari a 3,99 euro.

Tutti gli interessati ad attivare questa offerta sia in versione normale sia in versione Easy Pay potranno farlo recandosi presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore telefonico WindTre. Per il momento, non è riportata nessuna data di scadenza di questa offerta.