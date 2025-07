BYD accelera in Italia: SEAL U DM-i guida la crescita tra le ibride plug-in

BYD prosegue la sua scalata nel mercato automobilistico italiano. Come? Imponendosi come uno dei brand più dinamici del mercato attuale. Giugno 2025 ha rappresentato un mese fondamentale per il marchio che ha registrato 2.535 nuove immatricolazioni, tra vetture e veicoli commerciali, raggiungendo così una quota di mercato dell’1,7%. Si tratta di un aumento importante rispetto a maggio, con una crescita del 12,8%. A trainare il successo è stata in particolare la SEAL U DM-i, SUV ibrido plug-in che ha conquistato il primo posto nel proprio settore, totalizzando ben 1.443 immatricolazioni e una quota del 15,1%.

La strategia di espansione di BYD: più concessionari e crescita anche dei veicoli commerciali

Non si tratta di un episodio isolato. Dall’inizio dell’anno, BYD ha già consegnato 10.819 vetture sul territorio italiano. Il dato più sorprendente riguarda però il comparto delle auto a nuova energia (NEV, che include BEV e PHEV), su cui il brand cinese ha piazzato 1.916 unità, arrivando a coprire il 10,9% del mercato. Anche nel settore delle auto completamente elettriche (BEV), BYD ha ottenuto risultati positivi, con 473 unità vendute, si è assicurata il secondo posto nazionale con una quota del 5,9%.

Alla base della crescita costante di BYD c’è una strategia mirata di espansione della rete commerciale. Oggi l’azienda infatti può contare su oltre 40 concessionari e 105 store in tutta Italia, ma l’obiettivo è allargare ulteriormente la copertura nei prossimi mesi. La prima metà del 2025 ha dato segnali forti: BYD punta ora a rafforzare ulteriormente la propria presenza nella seconda parte dell’anno.

La crescita non riguarda solo il mercato delle auto. Nei veicoli commerciali leggeri elettrici BYD ha aggiunto una quota del 43% a giugno, confermandosi leader anche in questo settore. Tradotto in termini generali, ciò rappresenta un 3,3% del mercato LCV. In più, nel canale del noleggio a lungo termine per le “passenger car”, il marchio ha ottenuto una quota dell’1,5%, segno che la strategia multi-settore sta funzionando.