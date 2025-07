Bentley EXP 15: un nuovo capitolo nel lusso elettrico

La Bentley EXP 15 è un manifesto, la creatività su quattro ruote che sperimenta una nuova identità. L’ azienda ha svelato questo concept completamente elettrico all’interno del suo nuovo studio di design, presentandolo come una sintesi tra eleganza e innovazione. Il risultato è un’auto che non sarà mai venduta, ma che dice molto su ciò che verrà. La EXP 15 si ispira chiaramente ai Grand Tourer degli anni Venti e Trenta, con richiami evidenti alla celebre Speed Six “Blue Train”, vettura leggendaria associata a Woolf Barnato.

Interni Bentley EXP 15: design stiloso e materiali rivoluzionari

La silhouette affusolata e maestosa supera i cinque metri di lunghezza. Il cofano allungato e la griglia verticale impongono un’eleganza retrò, mentre superfici moderne, fari a LED ultrasottili e dettagli aerodinamici attivi sembrano proiettare l’auto direttamente nel futuro. Anche se non sarà prodotta in serie, EXP 15 introduce alcuni tratti stilistici destinati a entrare nelle prime Bentley elettriche dal 2026.

L’interno della BentleyEXP 15 non è solo raffinato, è visionario. Il layout a tre posti con porte asimmetriche dà vita a un’esperienza intima e scenografica. Ogni dettaglio è pensato per unire lusso e funzionalità. Il cruscotto a forma d’ala e i sedili dal design classico convivono con elementi digitali che appaiono e scompaiono in base allo stato d’animo del conducente. La realtà virtuale permette ai clienti di esplorare infinite configurazioni personalizzate prima ancora di sedersi a bordo.

Si prediligono esclusivamente materiali d’eccellenza. Lana naturale tinta in sfumature prugna, seta jacquard fornita dalla stessa azienda che lavora per la Famiglia Reale, titanio stampato in 3D e superfici luminose retroilluminate. Ogni componente riflette un equilibrio tra eredità artigianale e sperimentazione tecnologica. Anche la funzionalità è rinnovata con soluzioni inedite per bagagli, animali e persino uno spazio picnic nascosto nel retro. Insomma, la EXP 15 dimostra che per Bentley l’elettrico non è solo una sfida tecnica, ma un’opportunità per rivoluzionare il concetto stesso di mobilità di lusso.