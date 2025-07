Kirin 9030: arriva per la fine del 2025 con un 20% di prestazioni in più

Oggi torniamo a parlarvi della nota società cinese che dopo essere stata completamente tagliata fuori dall’America e ripartita da se stessa puntando più in alto che mai, ovviamente il nome è quello di Huawei che lo scorso anno è arrivata sul mercato con il suo nuovo processore Kirin 9020 e che ora sta puntando tutto sul suo diretto erede, il quale rappresenta il prossimo passo evolutivo dei semiconduttori dell’azienda, nuove indiscrezioni suggeriscono che il suo prossimo chip di punta si chiamerà Kirin 9030 e rappresenterà un significativo aumento delle prestazioni.

Miglioramento sensibile

Secondo le voci di corridoio trapelate in rete il chip in questione dovrebbe offrire un incremento di prestazioni pari al 20% in più rispetto al suo predecessore, ciò rappresenterebbe un salto notevole dal momento che Huawei dichiarava il 9020 più veloce del 36% rispetto al chip della serie Pura 70, sebbene si tratti ovviamente di valori speculativi l’ipotesi di un lancio breve rafforzata da un report dell’affidabile Digital Chat station secondo cui Huawei si sarebbe preparata per lanciare uno dei suoi chip di punta verso la parte finale del 2025, proprio il Kirin 9030 rappresenterebbe il candidato più probabile.

Tuttavia più che di prestazioni pure però bisognerebbe interessarsi maggiormente anche al processo produttivo, numerose fonti cinesi affermano che Huawei sta già procedendo alla produzione del suo chip per pc Kirin X 90 con processo produttivo a 5 nm, tuttavia tale eventualità sembra essere stata smentita dai fatti che descrivono il chip come basato su architettura 7 nm, il dubbio dunque rimane sul fatto che l’azienda sia in grado di posizionarsi in breve tempo sui 5 nm, andando a ridurre il divario che la separa dalle principali concorrenti.

Al di là del divario hardware, comunque il vero punto di forza di Huawei al momento è l’ottimizzazione software che le sta consentendo di ottenere risultati superiori alle aspettative, ovviamente la società ha bisogno di recuperare terreno sul tema legato alla potenza in modo da rispondere alle concorrenti, nonostante tutto però il terreno sembra decisamente fertile.