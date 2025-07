Android Auto: Spotify si rifà il look introducendo diverse novità

Grazie al suo ultimo aggiornamento Spotify ha introdotto un restyling dell’applicazione per Android Auto davvero interessante, il tutto allineandosi alle novità che sono state annunciate da Google durante il suo convegno per il 2025, tra le modifiche principali spiccano una gestione più chiara dei contenuti off line: nella libreria infatti ora è presente una sezione downloaded in evidenza, pensata appositamente per permettere all’utente di riprodurre solo i brani scaricati off line, funzione utile soprattutto in zone un segnale molto basso, accanto a quest’ultima poi i brani che sono stati scaricati saranno contrassegnati da un indicatore visibile apposito.

Per quanto riguarda l’interfaccia invece l’aggiornamento porta delle piccole migliorie grafiche diffuse e introduce un tasto di ricerca fluttuante, quest’ultimo fa la scorciatoia verso una pagina di ricerca dedicata andando di fatto ad eliminare il limite della sola interazione vocale tramite Google assistant, gli utenti infatti potranno ora cercare album o brani direttamente dello schermo.

Aggiunta Spotify Jam

L’aggiunta più interessante è rappresentata però da Spotify Jam, introduzione annunciata allo scorso maggio ma ora integrata nell’applicazione Android Auto, questa funzionalità accessibile tramite la schermata now playing genera un QR code che gli altri passeggeri possono scannerizzare per unirsi alla coda di riproduzione, il guidatore resterà l’unico host con il pieno controllo sulla playlist condivisa e può rimuovere o aggiungere ospiti in qualsiasi momento.

L’aggiornamento viene distribuito ovviamente per la versione Android Auto dise Spotify ed è già disponibile all’interno del Play Store, secondo quanto confermato da Google, anche le altre app musicali come Amazon Music YouTube Music adotteranno presto delle funzionalità simili sfruttando una maggiore libertà di sviluppo garantita dalla nuova generazione di Android auto, in modo da risultare competitive e allo stesso tempo al passo coi tempi per quanto riguarda le funzionalità offerte alla guida, se anche voi dunque, utilizzate la nota piattaforma musicale, non esitate ad aggiornare.