Very Mobile sfida i grandi con la promo da 200GB in 5G, costa pochissimo

Very Mobile propone una nuova offerta che punta sulla convenienza, l’assenza di vincoli e una quantità generosa di giga. La promozione attiva in questo momento costa 6,99€ al mese per sempre e include 200 giga al mese in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. A rendere il tutto ancora più interessante è il primo mese gratuito e un costo di attivazione simbolico pari a 0,99€, da pagare una sola volta.

Nessuna restrizione sull’operatore di provenienza: Very Mobil è per chiunque

L’offerta si rivolge a tutti, senza eccezioni legate all’operatore da cui si proviene. Questo dettaglio la rende una delle promozioni più accessibili nel panorama delle tariffe mobili, eliminando ogni barriera alla portabilità. Che si tratti di un gestore tradizionale o virtuale, è possibile passare a Very Mobile e attivare la promozione senza limitazioni.

SIM fisica o eSIM e attivazione semplice anche con SPID

L’attivazione può essere completata direttamente online e supporta diverse modalità di identificazione, tra cui SPID. È possibile scegliere tra SIM fisica con spedizione gratuita e eSIM virtuale, per chi preferisce una soluzione digitale immediata.

Per navigare in 5G è necessario disporre di un dispositivo compatibile e di copertura 5G nella propria area. L’accesso alla rete veloce di Very Mobile è incluso nell’offerta, senza costi aggiuntivi, e consente di sfruttare al meglio i 200 giga mensili per streaming, videochiamate, download e altre attività che richiedono una connessione stabile e reattiva.

Con un canone basso e fisso, niente vincoli contrattuali, primo mese gratis e ampia compatibilità con tutti gli operatori, questa proposta di Very Mobile si posiziona tra le più competitive del momento per chi cerca tanti giga e un’esperienza d’uso senza sorprese. Very Mobile è dunque una garanzia vera e propria per chi vuole determinate caratteristiche nella sua promo mobile. Non bisogna esitare: l’offerta sarà disponibile ancora per un po’ di tempo.