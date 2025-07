Samsung lavora su Auto DeX, la sua alternativa ad Android Auto

Samsung potrebbe presto presentare Auto DeX, una nuova interfaccia ottimizzata per la guida che si propone come alternativa diretta ad Android Auto. La notizia arriva da un’indiscrezione pubblicata dall’utente X @GalaxyTechie, secondo cui l’azienda coreana starebbe sviluppando un sistema di infotainment completamente nuovo, pensato per integrarsi sia nei veicoli che direttamente negli smartphone.

Il progetto sembrerebbe distinto da Samsung Auto, una soluzione già attiva in alcuni mercati asiatici, come la Cina. Auto DeX punta più in alto: lo screenshot trapelato online mostra un’interfaccia familiare, con una dashboard centrale con mappa, controlli musicali, orario, e una barra verticale laterale per accedere rapidamente a Bixby, Mappe, Musica e Telefono. Il tutto richiama visivamente l’impostazione di Android Auto e Apple CarPlay.

Potrebbe funzionare anche senza un’auto: l’ipotesi è concreta

L’aspetto più curioso riguarda la possibilità di utilizzare Auto DeX direttamente sullo schermo dello smartphone. Nell’immagine circolata online si nota infatti una barra di navigazione tipica di Samsung nella parte inferiore, quella con i tre pulsanti di sistema, dettaglio che fa pensare a una modalità “on-phone”.

Se confermata, questa caratteristica colmerebbe il vuoto lasciato da “Android Auto per schermi smartphone”, rimosso da Google qualche anno fa. Molti utenti hanno rimpianto quella modalità compatta e versatile, soprattutto chi non dispone di un veicolo compatibile con Android Auto o con sistemi integrati di bordo.

Tanti dubbi, ma il lancio potrebbe essere molto vicino

Rimangono aperte diverse domande: quando sarà disponibile Auto DeX? Sarà riservata a determinati mercati? E sarà compatibile con app di terze parti?

Con la nuova One UI 8 pronta al debutto insieme ai pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Flip 7, è possibile che l’evento Unpacked in corso diventi l’occasione giusta per mostrare Auto DeX in anteprima, o almeno per offrire un primo assaggio di quello che potrebbe diventare il nuovo standard Samsung per la guida smart.