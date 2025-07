WhatsApp rivoluziona le chat con i thread

Una delle sfide più comuni nelle chat moderne è la confusione causata da messaggi che si sovrappongono, soprattutto nei gruppi numerosi. WhatsApp ha così deciso di affrontare il problema introducendo una nuova funzione, i thread. Con la versione Beta 25.19.10.80 per iOS, attualmente disponibile tramite TestFlight, emergono i primi dettagli su questa innovazione. Gli utenti che partecipano al programma di test hanno notato una nuova interfaccia che consente di raggruppare le risposte a un singolo messaggio in uno spazio dedicato.

WhatsApp e i thread: un cambiamento utile per gruppi attivi

Ogni messaggio potrà essere seguito da un numero illimitato di repliche, tutte accessibili tramite un indicatore visivo che apparirà accanto al contenuto originale. Basta un tocco per aprire una nuova schermata, dove il thread sarà organizzato in modo chiaro e lineare. Sarà possibile leggere tutte le risposte in ordine, ma anche aggiungerne di nuove. Tutto ciò senza uscire dalla struttura del thread. Si tratta quindi di un sistema che semplifica notevolmente la consultazione, soprattutto quando si cercano risposte specifiche tra centinaia di messaggi.

Le chat di gruppo di Whatsapp saranno le più avvantaggiate da questa novità. Quando molte persone partecipano a una conversazione contemporaneamente, le risposte tendono a disperdersi tra decine di altri messaggi. Con i thread, ogni scambio viene raccolto e conservato accanto al messaggio a cui fa riferimento. Non sarà più necessario cercare tra messaggi vecchi o cercare di intuire a cosa qualcuno stia rispondendo.

Nonostante il rilascio sia ancora in fase di test, è chiaro che questa nuova funzionalità rappresenta un’evoluzione attesa e utile per l’app di messaggistica più usata al mondo. WhatsApp non ha ancora annunciato una data ufficiale per il rilascio pubblico, ma la strada sembra tracciata. Il nuovo sistema a thread promette di migliorare l’efficienza e l’esperienza d’uso complessiva, rendendo le conversazioni finalmente più ordinate, soprattutto nei grandi gruppi o nei contesti lavorativi.