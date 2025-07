Torna in WindTre, promo folle con giga extra in roaming

Ogni tanto, l’operatore telefonico italiano WindTre stuzzica l’attenzione dei suoi ex clienti proponendo l’attivazione di tante offerte di rete mobile di rilievo. Una delle offerte proposte in quest’ultimo periodo è quella denominata WindTre GO 200 XXS 5G. Rispetto a quanto proposto in passato, ora questa offerta arriva ad includere ancora più giga per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, nuova super offerta per gli ex clienti ora con più giga per navigare in roaming

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo ai suoi ex clienti di tornare attivando un’offerta mobile ancora più sorprendente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XXS 5G. Rispetto all’offerta proposta dall’operatore in passato, questa volta viene inclusa una maggiore quantità di traffico dati per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

Nello specifico, ora gli ex clienti potranno navigare in roaming utilizzando fino a 15 GB aggiuntivi per la durata di tre mesi. Oltre a questo, il bundle dell’offerta WindTre GO 200 XXS 5G include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri e fino a 200 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore telefonico WindTre.

L’operatore sta proponendo anche questa volta sia il costo di attivazione sia il costo della scheda sim gratuitamente. Si tratta di proposte tuttavia personalizzate. Per questo motivo, la data di scadenza per poter attivare l’offerta potrebbe variare in base agli utenti. In ogni caso, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta WindTre GO 200 XXS 5G ai suoi ex clienti con una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 200GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese e in piu’ altri 15GIGA in UE x 3 mesi! Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 13/07. Costi, condizioni, copertura, privacy e roaming su windtre.it/go200xxs5grda”.