Ecovacs Deebot T50 Pro Omni e Deebot T80 Omni a prezzi mai visti con l’Amazon Prime Day

Ecovacs, azienda leader nel settore dei prodotti automatizzati per la pulizia della vostra casa, propone in questi giorni riduzioni importanti sui migliori prodotti del proprio catalogo. Gli acquisti possono essere effettuati direttamente su Amazon, con spedizione gratuita a domicilio in tempi veramente molto brevi, e ricordando comunque che è prevista una garanzia di 2 anni dalla ricezione dell’ordine, oltre al fatto che i prezzi sono attivi solo per i clienti con Amazon Prime fino alle 23:59 dell’11 luglio 2025 (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

Ecovacs Deebot T80 Omni

Un robot aspirapolvere di altissima qualità, riesce a raggiungere una potenza di aspirazione di 18’000 Pa, utilissima per ambienti anche con peli di animali o comunque particolarmente sporchi, accoppiata con spazzola OZMO ROLLER. Una soluzione innovativa che amplia il concetto di lavaggio del pavimento, introducendo un rullo (e non più i semplici panni), capace di raggiungere un livello di pulizia maggiorato (pressione sul pavimento di 3’700 Pa ma non solo). Tra le caratteristiche degne di nota segnaliamo il lavaggio del mocio con acqua calda tra 40 e 75°C, accoppiato ovviamente con asciugatura ad aria calda, oltre alla spazzola principale (e laterale) anti-aggrovigliamento.

Disponibile in due colorazioni, Ecovacs Deebot T80 Omni può essere acquistato a soli 699 euro in nero a questo link, oppure a 799 euro in bianco al seguente link Amazon.

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni

Pulizia ai massimi livelli con la spesa relativamente bassa, Ecovacs Deebot T50 Pro Omni riesce a garantire performance molto interessanti, tra cui la potenza di aspirazione di 15000 Pa, ma anche la spazzola laterale estensibile ed il lavaggio dei pavimenti con i due panni posteriori, accoppiate con tecnologia di nuova generazione (vedasi ad esempio l’aggiunta automatica della soluzione detergente). Il design caratteristico dei prodotti Ecovacs vi accompagna anche in questo modello, con aspetto elegante e moderno capace di rivoluzionare completamente il settore.

In vendita in due colori, entrambi sono in promozione a 499 euro su Amazon: acquistatelo qui in bianco ed a questo link in nero.