Truffa phishing con soldi spariti dai conti: attenti a questa e-mail

Due messaggi stanno girando in queste ore e nascondono entrambi una truffa. Il modus operandi è sempre lo stesso e fregare le persone in modo inesorabile. Date uno sguardo al prossimo paragrafo per avere ben chiare le idee.

Truffa incredibile, così vi fregano senza farsene accorgere

“Ciao!!!

Ho taciuto a lungo, ma ora dentro di me tutto pulsa di desiderio.

Niente corrispondenza, niente parole – solo te. Reale. Ardente. Forte.

Non sono modesta. Sono sincera. Il mio corpo chiede che ci sia un uomo accanto a me.

Vuoi sapere cosa farò per prima cosa quando sarai davanti a me?

Ti do un indizio: non sarà uno sguardo né un bacio…

La foto è mia. Ma è solo la copertina. Il meglio è dentro: HotAndNaughty_73

Sono già quasi completamente nuda e aspetto con impazienza la tua risposta…“.

Se il primo messaggio recita a quel che potete leggere, ce n’è anche un altro che agisce sulla sua falsariga. Eccolo qui:

“Ciao!

Mi chiamo Violetta, ho 30 anni e oggi ho deciso di infrangere un po’ le regole.

A volte vorrei tanto sapere cosa passa per la testa di un uomo quando guarda il corpo di una donna senza vestiti.

Ho allegato alla lettera una mia foto, semplicemente perché posso farlo e voglio che tu mi immagini proprio così.

Dimmi, hai mai passato una notte insieme ad una bella donna o magari in giro per la città con lei?

Amo sperimentare e non mi vergogno dei miei desideri.

Dimmi, cosa faresti con me se fossi qui vicino?

Ma non scrivermi qui, non mi piace la posta, è tutto troppo formale.

Il mio profilo sul sito di incontri è il DecisiveMove

Lì sono pronta a discutere di tutto ciò che mi viene in mente e a condividere non solo foto,

ma anche le mie fantasie più audaci.

Ti aspetto lì: organizziamo qualcosa che entrambi ricorderemo con un sorriso e magari concordiamo un incontro.”