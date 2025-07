Google Pixel 10, alcuni tagli di memoria andranno in base al colore

La nuova serie Pixel 10 di Google potrebbe introdurre un vincolo inatteso: alcune configurazioni di memoria potrebbero essere disponibili solo in determinati colori. Nel caso in cui questa scelta dovesse trovare conferme, significherebbe per gli utenti una netta restrizione delle opportunità di personalizzazione, soprattutto per chi cerca un taglio di memoria più capiente.

Saranno diverse le combinazioni di colore dei nuovi Google Pixel 10, così come saranno diverse le opportunità per lo spazio interno. Partendo dal modello base, i tagli di memoria disponibili saranno rispettivamente da 128 o 256 GB, in quattro tonalità: Obsidian, Frost, Indigo e Lemongrass. Fino a qui, nulla di insolito.

La situazione cambia con i modelli più avanzati. Il Pixel 10 Pro offrirà fino a 1 TB solo nella colorazione Obsidian, mentre le versioni Porcelain e Moonstone si fermeranno a 512 GB. Ancora più limitata è l’opzione Jade, che sarà disponibile esclusivamente con 256 GB.

Lo stesso schema si ripete per il Pixel 10 Pro XL, che condivide la logica dei tagli di memoria legati ai colori. Anche qui, l’unico modello con 1 TB sarà quello in Obsidian. Per quanto riguarda il Pixel 10 Pro Fold, ci saranno solo due varianti cromatiche: Moonstone (fino a 1 TB) e Jade (fino a 512 GB).

Un approccio che punta all’esclusività

L’idea di associare lo spazio di archiviazione ai colori potrebbe essere una strategia per differenziare le versioni premium. In questo modo, alcune finiture diventerebbero simbolo di una fascia più alta, non solo esteticamente ma anche tecnicamente.

Sul fronte degli accessori, si registra un altro dettaglio curioso: i Pixel Buds 2a potrebbero arrivare in tre colori — Hazel, Iris e Fog Light — ma voci precedenti suggerivano l’esistenza di una quarta tonalità, al momento non confermata.

Tutti i dubbi saranno chiariti solo al momento del lancio ufficiale, previsto per il mese di agosto, quando la gamma Pixel 10 si confronterà direttamente con i nuovi Galaxy S25 e i futuri iPhone 17.