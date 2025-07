Spotify aggiorna l’app su Android Auto: nuove funzioni offline e supporto a Jam

Spotify ha rilasciato un aggiornamento importante per la sua app su Android Auto, che introduce una serie di novità per semplificare l’ascolto in auto. Il rinnovamento segue quanto anticipato da Google durante l’I/O 2025 e si concentra in particolare sulla gestione dei contenuti offline e sull’introduzione della funzione Jam, ora accessibile anche in viaggio.

Tra le modifiche più evidenti, spicca l’aggiunta della nuova sezione “Downloaded” all’interno della Libreria. Questa schermata dedicata permette di visualizzare e riprodurre esclusivamente i contenuti scaricati localmente sul dispositivo, senza bisogno di connessione. Ogni brano, album o playlist già disponibile offline è accompagnato da un indicatore visivo, utile per identificare al volo cosa si può ascoltare anche in assenza di segnale.

Arriva Jam: playlist condivisa anche su strada

L’aggiornamento introduce anche la funzione Spotify Jam all’interno dell’app Android Auto. Già annunciata lo scorso maggio, la novità è ora integrata nella schermata “Now Playing” e consente al conducente di generare un QR code da mostrare ai passeggeri. Chi lo scansiona può aggiungere brani alla coda di riproduzione, partecipando attivamente alla selezione musicale.

Il controllo resta comunque nelle mani del guidatore, che può gestire gli ospiti e decidere in qualsiasi momento di rimuoverli o aggiungerne altri. In questo modo si garantisce un ascolto collaborativo ma sicuro, con l’host sempre in grado di intervenire.

Novità anche per la navigazione su Android Auto

L’interfaccia è stata aggiornata con piccole modifiche grafiche e include ora un tasto di ricerca fluttuante. Questo consente di esplorare album e brani senza usare i comandi vocali, rendendo più semplice la consultazione del catalogo musicale direttamente dallo schermo.

L’update corrisponde alla versione 9.0.58.596 dell’app Spotify per Android, già disponibile sul Play Store. Secondo quanto confermato, anche altre piattaforme musicali come Amazon Music e YouTube Music adotteranno presto funzionalità simili, approfittando della maggiore flessibilità offerta dalla nuova versione di Android Auto.