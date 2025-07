Spotify

Spotify ha avviato il rilascio di una nuova funzione che consente agli utenti di personalizzare le playlist Discover, aggiungendo o rimuovendo brani per adattare i suggerimenti alle proprie preferenze. Il rollout è partito in forma limitata e riguarda al momento solo alcuni utenti, ma rappresenta un passo importante nell’evoluzione degli algoritmi di raccomandazione della piattaforma.

Controllo diretto sui brani suggeriti

La novità riguarda in particolare la playlist Discover, una delle più popolari tra quelle generate automaticamente da Spotify. Gli utenti che rientrano nel test hanno ora la possibilità di modificare la selezione proposta dall’algoritmo, agendo direttamente su ciascun brano. Oltre alla rimozione di brani non graditi, è anche possibile aggiungere manualmente tracce preferite, contribuendo a plasmare in modo attivo l’esperienza di ascolto.

L’obiettivo di questa funzionalità è rendere l’algoritmo più reattivo alle indicazioni dell’utente, migliorando la pertinenza dei suggerimenti successivi. Spotify punta così a bilanciare l’automazione dei consigli musicali con un grado maggiore di personalizzazione.

Secondo quanto emerso dalle prime prove sul campo, la funzione è attualmente disponibile per la playlist Discover Weekly e dovrebbe arrivare in futuro anche su altri contenuti algoritmici. Gli utenti coinvolti nel test possono modificare la selezione settimanale prima ancora di ascoltarla interamente, esercitando un’influenza diretta sulla proposta musicale.

L’interfaccia consente di aggiungere canzoni manualmente alla playlist generata oppure di rimuovere quelle meno interessanti, con effetti che dovrebbero riflettersi anche sulle proposte successive. Si tratta di un approccio che punta a raffinare progressivamente l’intelligenza artificiale dietro il motore di raccomandazione di Spotify.

L’introduzione della modifica manuale delle playlist suggerite conferma la direzione che Spotify sta prendendo da tempo: offrire maggiore controllo agli utenti sulla propria esperienza musicale. In un panorama dove i servizi di streaming si distinguono anche per la qualità dei suggerimenti algoritmici, la possibilità di intervenire attivamente sul contenuto suggerito può rappresentare un valore aggiunto concreto.

Questo tipo di interazione è in linea con altre recenti novità della piattaforma, come le playlist collaborative e le sessioni AI personalizzate, e rafforza l’intento di Spotify di costruire un sistema adattivo, sempre più in sintonia con i gusti degli ascoltatori.

Attualmente, la funzione è disponibile per un numero limitato di utenti selezionati. Spotify non ha ancora confermato se e quando il rilascio verrà esteso a tutti i profili, ma il feedback iniziale sarà probabilmente decisivo. Come spesso avviene per le nuove feature della piattaforma, anche in questo caso l’attivazione è server-side e non dipende dall’aggiornamento dell’app.