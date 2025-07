Polestar: vendite in crescita del 38%

Polestar continua a registrare risultati incoraggianti. Considerando le recenti analisi condotte, l’azienda si conferma tra tra i principali del settore delle auto elettriche. Nel secondo trimestre del 2025, l’azienda ha venduto circa 18.049 veicoli, un dato che rappresenta un incremento importante del 38% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tale risultato riflette una strategia di espansione commerciale ben calibrata. Oltre che un crescente interesse da parte dei consumatori verso i modelli offerti dal marchio. Nel dettaglio, guardando ai primi sei mesi dell’anno, le cifre diventano ancora più impressionanti. Le vendite retail totali hanno raggiunto quota 30.319 unità. Con un aumento del 51% rispetto alla prima metà del 2024. Tali numeri dimostrano un consolidamento della presenza di Polestar nei mercati globali. Ciò anche considerando il contesto attuale. Il quale risulta sempre più complesso a causa delle recenti tensioni geopolitiche e delle incertezze economiche.

Polestar: dati incoraggianti riguardo le vendite nei primi mesi dell’anno

Michael Lohscheller, CEO dell’azienda, ha sottolineato l’importanza di tali risultati. Il quale ha rilasciato le sue dichiarazioni in un commento ufficiale. Il CEO di Polestar ha evidenziato come la crescita registrata nel secondo trimestre e nell’intero primo semestre conferma la validità della strategia di espansione che è stata adottata dall’azienda. Inoltre, secondo Lohscheller, sempre più clienti scelgono Polestar. Attratti dalla qualità, l’innovazione tecnologica e il design delle sue vetture proposte dal marchio.

Il 2025 si sta, dunque, rivelando un anno di forte slancio per il brand. Polestar con le sue innovazioni riesce a distinguersi in un panorama competitivo sempre più affollato come quello delle auto elettriche. I dati raccolti sulle vendite confermano la capacità dell’azienda di adattarsi alle sfide globali. Il tutto proseguendo il proprio percorso di crescita in modo costante. Sembra dunque che la strategia di Polestar sia vincente. Non resta che attendere per scoprire se anche per la seconda parte dell’anno le vendite registrate dall’azienda risulteranno in crescita.